Il primo agreement wholesale di Rino Petino nel “dopo Adidas" è con Ober-Athletics, distributore esclusivo di Under Armour in Italia, per operare come agenzia di commercio del brand statunitense su tutto il territorio meridionale.

Soddisfatto Francesco Petino, master coordinator dell’organizzazione commerciale pugliese: «Siamo lieti e onorati di iniziare a muovere i primi passi nella nuova era - afferma - gestendo la commercializzazione nel Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) del terzo brand più blasonato e globale nel mercato degli sporting good e per di più con Ober-Athletics: un’azienda appartenente al gruppo Oberalp, nella quale abbiamo trovato un’attenzione incredibile all’aspetto umano ed etico, oltre a una grande passione per tutto il mondo dello sport».

Rino Petino inizierà la propria attività sul territorio da subito, con la campagna vendite SS23, allestendo la showroom di Monopoli e utilizzando contestualmente quelle degli storici colleghi siculi e campani, per i clienti impossibilitati a recarsi in Puglia.

«Il progetto si chiama Under Armour Hub Sud - prosegue il manager - e non è finalizzato alla mera attività di vendita. Operativamente interverranno tutti i nostri dipartimenti, con la visione di aumentare la visibilità del brand sul territorio, offrendo la potenziale possibilità ai retailer della nostra area di competenza di iniziare o/e continuare, per chi lo avesse già fatto, il percorso di diversificazione di mix merceologico di cui il mercato degli sporting good di prossimità necessita».

Under Armour è uno dei marchi più amati dagli appassionati di sport. Nasce nel 1996 grazie a Kevin Plank, noto giocatore di football americano che sentì l'esigenza di avere un prodotto specifico e più traspirante da indossare sotto l’armatura. Da quel momento ha origine la forte propensione dell’azienda americana a una costante ricerca sui materiali, allo scopo di ideare tecnologie e innovazioni che mettano lo sportivo in condizioni di migliorare la propria performance.

«Conoscevamo il brand ma non le dimensioni complessive della collezione e delle relative tecnologie - precisa Francesco Petino -. Siamo stupiti della cura del dettaglio, della qualità del prodotto e della molteplicità di articoli pensati per ogni tipologia di customer type. Si tratta di un binomio brand-prodotto con un notevole potenziale, in termini sia di market share, che di fidelizzazione del cliente».

L’intesa non esclude ulteriori sviluppi nella collaborazione con il gruppo Oberalp, che conta due divisioni, una specializzata nella distribuzione di brand sportivi e l’altra nella gestione della commercializzazione, della creatività, della strategia e della supply chain dei brand di proprietà specializzati nel mondo outdoor e sport da montagna.

Dopo la chiusura dello storico precedente accordo, l'agenzia Rino Petino trasforma la sua mission da mono a plurimandataria. «Under Armour - conclude Francesco Petino - auspichiamo sia un ottimo startup verso una maggiore integrazione a 360 gradi, con il gruppo Oberalp e non solo».