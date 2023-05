Sorge sulle rive del lago di Como, in un palazzo storico nel cuore della città lariana, il nuovo flagship store di, dedicato interamente all’abbigliamento maschile.Un opening che ha coinciso con un importante traguardo per la famiglia, che quest’anno festeggia i suoi primi 70 anni di attività.«La nostra avventura - ricorda, presidente del gruppo - è nata nel 1953, quando i miei genitori commerciavano tessuti ed abiti, da qui il nome Tessabit. La svolta è avvenuta negli anni Settanta, dall’incontro con i grandi designer della moda italiana e internazionale».Lo spazio, firmato dallo studio di architettura, ha fatto leva su esterni imponenti ed eleganti capaci di fondersi con le linee morbide degli ambienti interni, «armoniosa metafora che racconta il lungo percorso della famiglia», che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio e il jet-set internazionale in transito sul Lario.Gli interni creano un ambiente maschile a tratti morbidi dove le pareti in cemento sono accarezzate dai tessuti eleganti. I colori tenui insieme alla matericità delle stoffe e delle resine creano «un’armonia di eleganza contemporanea, con una fusione di suggestioni tra passato e futuro».L’apertura del nuovo flagship store dedicato alla moda maschile, rappresenta perceo di Tessabit,«un nuovo traguardo che parla di noi, della nostra storia e del nostro cammino come famiglia e come azienda. Il 70esimo anniversario richiamale nostre radici e la nostra evoluzione in questi anni, cresciuta in parallelo al mondo della moda. Allo stesso tempo, l’inaugurazione del nuovo store ci ricorda che il nostro sguardo è sempre stato rivolto al futuro».I figli di Giorgio Molteni, Paolo e la mogliespiegano che l’inaugurazione è stata voluta proprio in concomitanza dell’anniversario dei 70 anni: «Per noi questo era fondamentale. Significa celebrare l’impegno e la dedizione della nostra famiglia».