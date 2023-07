Sono 562 gli espositori (403 italiani e 78 esteri, più 81 nelle aree speciali) presenti alla 37esima edizione di Milano Unica, il salone dei tessuti e degli accessori tessili che apre i battenti oggi, 11 luglio, nei padiglioni 1-3 e 2-4 di Fieramilano Rho, e li chiude il 13.



Una delle novità che saltano subito all’occhio è la rinnovata immagine degli stand, rivestiti di un materiale che evoca la texture delle stoffe, mentre da non perdere è l’area Sostenibilità Creativa, dove tutti i campioni della FW24/25 esposti sono amici dell’ambiente e uno spazio sempre più ampio è dedicato alle proposte per la donna.



In prossimità di questa zona, al padiglione 1, Milano Unica presenta il suo primo ingresso nel metaverso, in collaborazione con PwC Italia: i visitatori possono amplificare la propria esperienza in fiera, esplorando sia al salone che nell’online stanze emozionali, in un viaggio all’interno dei processi creativi alla base delle collezioni per la prossima stagione e alla scoperta dell’heritage valoriale della rassegna. L’iniziativa è accompagnata dall’hashtag #MUmetaverso e si presta a essere condivisa sui social.



Il progetto aggiunge un tassello alle strategie omnicanale della manifestazione, dopo che sia il marketplace B2B e-MilanoUnica Connect (creato in collaborazione con Pitti Immagine), sia l’app, nata per agevolare la visita alla fiera, hanno ampiamente superato la fase di rodaggio.



«Abbiamo supportato Milano Unica in questa nuova esperienza, unica nel panorama della filiera a monte, con i nostri specialisti moda di Innovazione e Metaverso - spiega Erika Andreetta, partner di PwC Italia, Emea Fashion & Luxury Leader -. Aver deciso di abbracciare la dimensione virtuale consente al salone di estendere la portata dell’evento in uno spazio immersivo, potenziandone l’accessibilità a livello globale e l’inclusività».





a.b.

«Grazie a un inedito storytelling - prosegue Andreetta - abbiamo creato un viaggio coinvolgente e ingaggiante per gli operatori del settore».«Il metaverso - aggiunge, presidente di Milano Unica - è uno dei nuovi canali di comunicazione e di branding e, sicuramente, rappresenta per il salone un’opportunità per rendere sempre più efficaci i suoi contenuti, non solo al pubblico di riferimento ma anche alle nuove generazioni. L’obiettivo che ci siamo posti non è ricreare la realtà nella realtà virtuale, ma arricchire l’esperienza in fiera e amplificare i valori che la contraddistinguono».Barberis Canonico è presente alla cerimonia di inaugurazione di Milano Unica all’Auditorium del Centro Servizi, che per la prima volta non si svolge la mattina ma la sera alle 17.30 ed è dedicata a: temi di cui forniamo un'ampia anticipazione in una news di oggi su fashionmagazine.it.Si inizia con i saluti istituzionali di(deputy general manager di) e(presidente di), continuando con gli interventi di Barberis Canonico,(senior partner Moda e Lusso di),(presidente di),(presidente di),(direttore dell’Ufficio di Coordinamento e Promozione del Made in Italy di) e di Erika Andreetta di PwC Italia. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, interviene con un videomessaggio.Al termine è previsto al Centro Servizi un cocktail con light dinner, a cura di, con musica dal vivo. Charity partner della serata ècon il progettoMilano Unica ospita inoltre il 12 luglio alle 11 la conferenza stampa deldi Confindustria Moda, dal titolo