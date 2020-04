Dopo la cancellazione dell’evento fisico, la fiera del denim Kingpins di Amsterdam è online con la versione digital oggi e domani, 22 e 23 aprile, nelle date in cui si sarebbe svolta la rassegna fisica. Sotto i riflettori le ultime novità delle aziende, arricchite da un nutrito programma di tavole rotonde, interviste e presentazioni sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa.

Proprio a partire dall’edizione di aprile 2020 la rassegna avrebbe dovuto traslocare dalla Westergasfabriek nella nuova location SugarCity, che avrebbe consentito di ampliare gli spazi di oltre il 40%. Ma è andata diversamente. «Siamo resilienti, intraprendenti e ottimisti – è il commento del fondatore della rassegna, Andrew Olah -. Quando una porta si chiude, se ne apre sempre un’altra».

La sostenibilità è il fulcro delle novità di scena in questi due giorni, come è evidente nelle proposte delle aziende.

Sotto la famiglia di fibre EcoMade, The Lycra Company ha sviluppato una varietà di proposte, tra cui l’ultima è la fibra Lycra EcoMade, realizzata in parte con materiali pre-consumo e certificata secondo gli standard GRS, in grado di offrire le stesse prestazioni delle altre fibre Lycra. Altra proposta di punta è l’elastan Lycra T400 EcoMade, realizzato con il 50% di materiale post-consumo e utilizzabile in combinazione conLycra per una maggiore elasticità e durata.

La tecnologia Coolmax EcoMade aiuta invece a mantenere fresco e asciutto il consumatore ed è realizzata al 100% con materiali post-consumo, mentre il Thermolite EcoMade è stato progettato per ottimizzare il comfort e le prestazioni.

«In The Lycra Company ci concentriamo sullo sviluppo di soluzioni per un'economia circolare. Nell'ambito della nostra piattaforma Planet Agenda stiamo anche lavorando su tecnologie per il riciclo degli indumenti elasticizzati, per aumentare il ciclo di vita dei capi e per aiutare i nostri clienti a utilizzare meno risorse e più sostenibili», è il commento di Jean Hegedus, direttrice dello sviluppo sostenibile di The Lycra Company.

Da Rudolf Hub1922, il polo di Busto Arsizio in capo alla multinazionale tedesca Rudolf Group preposto alla ricerca sui trattamenti in stretta sinergia con i marchi e i dettaglianti, la sfida è il risparmio di acqua con la nuova tecnologia Washless Denim. Una soluzione che consente di allungare i tempi tra un lavaggio e un altro di un capo e che è stata testata in collaborazione con l’esperto del settore Piero Turk.

Il processo è nato da una considerazione importantissima: l’impatto sull’ambiente del lavaggio domestico contribuisce per il 20-25% al consumo di acqua e per il 35-40% ai cambiamenti climatici. Percentuali di gran lunga superiori se paragonate, rispettivamente, all’1% e all’8-10% del processo di finissaggio suo capo.

Washless Denim è la combinazione di due tecnologie già esistenti di Rudolf Hub1922, Bionic-Finish Ecoe Silverplus. La prima è studiata per impedire all’acqua di penetrare nel tessuto, grazie a un sistema di ramificazioni che creano un effetto barriera: una soluzione che permette di proteggere il capo da accidentali versamenti di liquidi e dall’effetto droplet di chi parla o starnutisce. La seconda è un rivestimento in argento in grado di controllare gli odori causati dai batteri che si basa sulle metodiche usate per impedire la diffusione di infezione negli ospedali.

In questo modo la manutenzione diventa più semplice, visto che i lavaggi si possono ridurre, mantenendo intatta la freschezza del capo e senza andare a intaccare il suo look e il feeling originario.

Si chiamano Wake e OBleach le frecce all’arco di Tonello, player di punta nella produzione di macchinari per il finissaggio. Due soluzioni che nascono nell’ambito del programma The Laundry (R)Evolution, messo a punto dall’azienda italiana per ridurre il consumo di acqua, riuscendo a lavare un jeans con sette litri, invece dei 150 solitamente necessari.

Obleach è l’inedito processo di candeggio senza candeggio che nasce nell’anno in cui il permanganato è stato totalmente messo al bando: grazie all’impiego di ozono permette di ottenere look autentici e sostenibili, con gradevoli effetti di contrasto, rispetto per le fibre e per l’ambiente e massima riproducibilità.

Wake è un sistema di tintura totalmente naturale che usa solo scarti provenienti dal mondo vegetale, come fiori, bacche e radici, che vengono lasciati seccare per creare degli infusi in totale assenza di prodotti chimici dannosi.

Una novità che ha portato allo sviluppo del Wake Lab: un laboratorio che consente ai brand di realizzare tinture eco direttamente nei negozi usando solo materia prima compostabile. Un sistema che si può installare anche sui macchinari Tonello già esistenti.