Come risulta dalla Gazzetta Ufficiale spagnola del Registro Mercantile (Borme), Zara España ha assorbito Kiddy’s Class, la catena di childrenswear della casa madre Inditex, attraverso una fusione per incorporazione.



Dai media risulta che da 128 negozi del 2018 Kiddy’s Class è scesa a 53 a fine ottobre scorso. Il gruppo iberico si focalizza dunque sul brand Zara Kids (nella foto da Instagram) e in quest’ottica era già stata congelata la linea Massimo Dutti Kids. Manovre inserite nel più ampio contesto di una razionalizzazione operativa, che ha portato all’unificazione delle filiali del gruppo in UK, Portogallo e Italia.

A cura della redazione