Manca poco al giorno fatidico dei saldi, che quest’anno inizieranno ufficialmente il 2 luglio in tutte le regioni, in modo da evitare competizioni tra le diverse aree in un momento critico per il settore.

Con alcune eccezioni, fino a quella data sono vietati gli sconti nei negozi, con multe previste dai 1.500 euro.

Ogni regione avrà naturalmente la possibilità di anticipare o posticipare sia la data che di inizio che di fine delle svendite, quest’ultima compresa fra la fine di agosto e l’inizio di settembre.



Ecco nel dettaglio quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi 2022 nelle diverse regioni:

Abruzzo 2 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Basilicata 2 luglio – 2 settembre con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

Calabria 2 luglio – 1 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Campania 2 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Emilia Romagna 2 luglio 31 agosto con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

Friuli Venezia Giulia 2 luglio – 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali dal 3 luglio

Lazio 2 luglio – 13 agosto (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti

Liguria 2 luglio – 16 agosto (per 45 giorni) con divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti

Lombardia 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Marche 2 luglio – 1 settembre con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Molise 2 luglio – 31 agosto (per 60 giorni) con divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti

Piemonte 2 luglio – 28 agosto con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Puglia 2 luglio – 15 settembre con divieto di vendite promozionali nei 15 giorni precedenti

Sardegna 2 luglio – 3 settembre con divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti

Sicilia 2 luglio – 15 settembre nessun divieto

Toscana 2 luglio – 31 agosto con divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Umbria 2 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Valle d'Aosta 2 luglio – 30 settembre con divieto di effettuare vendite promozionali nei 15 giorni antecedenti

Veneto 2 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti

Trento e Provincia per 60 giorni i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

per 60 giorni i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi Provincia di Bolzano nella maggior parte dei Comuni 15 luglio-8 agosto