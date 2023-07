e.f.

Il trend positivo mostrato nel 2022 prosegue anche nei primi mesi del 2023 per il tessile-abbigliamento italiano, che chiude il primo trimestre con una crescita dei ricavi del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2022, come stima il Centro Studi di. Inoltre la raccolta ordini presenta un aumento medio del +7,1%, «prefigurando il proseguimento dell’evoluzione favorevole del settore anche nella seconda frazione dell’anno, pur in presenza di un rallentamento, per certi versi “fisiologico”, rispetto ai trimestri precedenti».In base agli ultimi dati, il periodo gennaio-marzo 2023 vede l’export settoriale in aumento del +12% a poco più di 10 miliardi di euro. L’import presenta una crescita più contenuta, pari al 2%, per un totale di circa 7 miliardi di euro.Con riferimento agli sbocchi commerciali, nel quarter il mercato comunitario ha registrato un incremento del 12,6%, rappresentando il 51% del mercato estero totale. Quello extra-Ue è salito dell’11,3%.La prima destinazione del tessile-abbigliamento nazionale è la Francia, in progresso del +18,2%, e rappresentativa dell’11,5% delle vendite estere totali. Al secondo posto, con una crescita del +11,6%, c’è la Germania, seguita dagli Stati Uniti con un +14,9%. La Svizzera, in quarta posizione, presenta una flessione dello 0,5%, mentre la Cina, al sesto posto, mostra un calo dell’1,7%. Al contrario Hong Kong chiude il trimestre in aumento del 5,3%. Tutte le altre principali destinazioni presentano delle dinamiche positive, sebbene con ritmi differenti.Il comparto - 41.380 aziende, che danno lavoro a circa 373mila addetti - viene da un 2022 in cui i ricavi hanno accelerato del 17,8% a 62,5 miliardi di euro, grazie al +18,9% delle esportazioni, attestatesi a 38,5 miliardi.I dati sono stati presentati in mattinata a Palazzo Mezzanotte, sede di, nel corso dell’Assemblea dei Soci 2023 dell’associazione di categoria. Il sentiment delle imprese resta positivo anche per il secondo trimestre, come mostrano irisultati dell’indagine relativa al “Tessile, Moda e Accessorio” rappresentato da Confindustria Moda, realizzata nei mesi di aprile-maggio 2023.L’incremento trimestrale dei ricavi è atteso, in media, nell’ordine del +5,9%, in attenuazione rispetto ai trimestri precedenti. Il primo semestre 2023 dovrebbe terminare con una dinamica dei ricavi attorno al +9,4%.A proposito degli ordinativi del tessile-abbigliamento del secondo trimestre 2023, il 50% degli interpellati si attende una fase di stabilità.Solo il 18% prevede un aumento.Relativamente all’occupazione, il 68% del campione stima che il proprio organico resterà “invariato” rispetto a quello in forza a fine 2022. Solo il 7% prospetta un “calo” del numero dei dipendenti, mentre il 25% indica un aumento. L’assenza di particolari criticità sul fronte occupazionale trova conferma nei dati ufficialirelativi alle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nei primi 3 mesi dell’anno per le aziende del settore, che registrano flessioni significative, rispetto alle ore concesse nel gennaio-marzo 2022, pur rimanendo su livelli elevati rispetto al pre-pandemia.Le attese degli imprenditori sull’intero 2023 si prestano a una duplice lettura. Da un lato le risposte raccolte mostrano la presenza di pareri discordanti tra loro - il panel si divide tra chi ritiene che l’anno in corso sarà «migliore» del precedente per la propria azienda (36%), «uguale» (27%) e «peggiore» (37%) -, dall’altro lato va considerato che il 63% dei rispondenti pensa di poter proseguire i trend di recupero (e/o crescita) che hanno caratterizzato il 2022 o, quantomeno, di riuscire a confermare i livelli di fatturato già raggiunti.L’evento di Smi è stato anche un momento di bilanci di questo primo periodo sotto la presidenza di(nella foto), decisamente ricco di sfide e di nuove rotte per le filiere del tessile-moda italiano: «Il post-pandemia ha accelerato tutti i cambiamenti appena tracciati solo qualche anno fa e oggi gli scenari sociali ed economici sono profondamente focalizzati sui nuovi temi della sostenibilità, digitalizzazione e umanizzazione dei mercati e del lavoro. Si sta delineando una nuova tendenza nel panorama socio-economico, che si può definire capitalismo sostenibile».«Come associazione rappresentativa della filiera del tessile-abbigliamento abbiamo il dovere di riflettere sul capitalismo sostenibile, come nuovo paradigma di crescita - ha detto Tamborini -. Oltre a mettere al centro i parametri ambientali e sociali, è necessario promuovere un cambiamento di visione per governare i cambiamenti significativi che ci attendono».Oggi è stata anche annunciata una partnership con. Come ha spiegato, responsabile Client Strategies della banca, «UniCredit si impegna a sostenere le imprese italiane nella crescita, fornendo strumenti e competenze per migliorare la sostenibilità e l'innovazione». «Siamo orgogliosi - ha detto - di collaborare con Sistema Moda Italia per rafforzare l'importanza del settore e del tessuto produttivo nazionale. Continueremo a lavorare nella stessa direzione, contribuendo a costruire un futuro più equo e sostenibile. Siamo pronti ad aiutare le imprese che desiderano integrare i fattori Esg nei loro modelli di business, per sfruttarne il potenziale e promuovere lo sviluppo dei territori in cui operano».