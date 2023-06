The Mall Luxury Outlets, shopping destination dedicata al segmento luxury, racchiude in un'unica location i più famosi marchi globali del lusso, da Giorgio Armani e Zegna, da Fendi a Valentino, fino ai brand del gruppo Kering, presenti al completo. Aperta prima a Firenze nel 2001 e poi a Sanremo, nel 2019, è pronta ora a immaginare un piano di espansione internazionale, che tiene in considerazione principalmente il Far East. A parlare con fashionmagazine.it delle ambizioni di crescita del gruppo è il general manager Giorgio Motta. «Il nostro obiettivo - dice - è permettere ai clienti di trovare sempre qualcosa di nuovo e speciale».





Certamente: desideriamo crescere e portare anche all’estero il nostro crescente desiderio di vivere momenti belli con i nostri ospiti. Cerchiamo di individuare aree dove la nostra proposta può portare un significativo valore aggiunto. In questo momento guardiamo soprattutto all’area cinese e del Sud-est asiatico, con dettagli e tempistiche ancora in fase di definizione.



In attesa che il piano di espansione si concretizzi, prevedete investimenti su Firenze e Sanremo: l’offerta moda sarà potenziata con nuovi store opening?

In ogni mall il nostro obiettivo è permettere ai clienti di trovare sempre qualcosa di nuovo e speciale, sorprendendoli, e lo facciamo con un’offerta che si rinnova continuamente. Proprio questa settimana, infatti, ha aperto a The Mall Firenze la boutique di Herno, affiancata da progetti pop-up mirati e temporanei, come quelli di Off-White e Mulberry, inaugurati pochi giorni fa.

Strutture come le vostre, in location ad alta vocazione turistica, possono essere la cartina di tornasole della ripresa dei flussi di viaggiatori in Italia. Come sta andando e quali sono i mercati di provenienza dei vostri clienti?

The Mall Firenze e The Mall Sanremo rappresentano certamente dei punti di riferimento per moltissimi visitatori da tutto il mondo, anche grazie al territorio che li ospita. Toscana, Liguria e Costa Azzurra sono bellezze uniche, che durante tutto l’anno attirano turisti italiani e stranieri. Destinazioni così importanti per noi, che lavoriamo quotidianamente per la loro valorizzazione con attività ed esperienze personalizzate, al fine di permettere ai nostri ospiti di vivere ancora più in profondità le bellezze che ci circondano. Questa sinergia valorizza ancora di più la ripresa ormai consolidata dei flussi turistici ben equilibrati tra visitatori europei ed extraeuropei. Stati Uniti, Medio Oriente, Corea e Singapore sono oggi le aree di origine della maggior parte dei turisti che arrivano da lontano, ancora in attesa del ritorno dei cinesi.



State aggiornando il vostro format, offrendo maggior intrattenimento. Dove volete arrivare?

Il lusso è sinonimo di tempo, qualità e attenzione e mai come negli ultimi anni si è alla ricerca di esperienze esclusive e personalizzate, da vivere in prima persona. Questo è ciò che The Mall Luxury Outlets ha sempre fatto, dando a tutti i nostri ospiti la possibilità di intraprendere viaggi indimenticabili, nel segno dell’unicità. Dove vogliamo arrivare? Preferisco parlare di evoluzione e non di arrivo, perché l'obiettivo è continuare a meravigliare e coinvolgere le persone giorno dopo giorno, che sia su un elicottero che sorvola la Riviera dei Fiori, in una macchina d’epoca tra le meraviglie della Maremma o nel laboratorio di un prestigioso chef. Desidero che il tempo trascorso con noi sia impagabile e insostituibile. E che lasci ricordi indelebili.