Fashion show in trasferta a Bagno a Ripoli, nella campagna toscana, in onore di Fendi, special guest di Pitti Uomo. La griffe ha scelto infatti la suggestiva Factory nella località di Capannuccia, inaugurata di recente, per far sfilare la collezione uomo della primavera-estate 2024. L’appuntamento è nel tardo pomeriggio del 15 giugno in concomitanza con il salone del menswear, che si svolge dal 13 al 16 giugno a Firenze.

La presenza di Fendi nel calendario della rassegna è il risultato di un accordo con la Camera Nazionale della Moda, che vedrà il brand di nuovo in passerella a Milano a partire dalla collezione uomo di gennaio 2024.

«Siamo orgogliosi di aprire la Fendi Factory ai nostri clienti e alla stampa, facendola vivere al di fuori del quotidiano con la prossima sfilata uomo a giugno durante Pitti - spiega Serge Brunschwig, chairman e ceo di Fendi -. È un luogo speciale per i nostri artigiani e per la comunità locale, perché rappresenta il patrimonio e la creatività di Fendi, coltivando le preziose capacità degli artigiani e preservando il made in Italy».

Silvia Venturini Fendi, artistic director of accessories and menswear della griffe, si dice «entusiasta che questo show si tenga in una location per me così speciale, il cuore pulsante di Fendi, un luogo simbolo della creazione dove sviluppo, innovazione, formazione artigianale e produzione sono uniti sotto lo stesso tetto».

Al suo debutto alla guida di Pitti Immagine, il neoeletto presidente dell’ente fiorentino Antonio De Matteis, dichiara: «Sono particolarmente felice della presenza di Fendi, uno dei luxury brand più prestigiosi sulla scena globale, al Pitti Uomo di giugno. Questa presentazione è un’ulteriore conferma dello standing internazionale del salone e del livello qualitativo dei suoi eventi speciali».

De Matteis tiene inoltre a sottolineare l’importanza della rinnovata unione di intenti con Cnmi, «con la quale condividiamo l’obiettivo di promuovere e valorizzare la migliore moda italiana in contesti di rilevanza mondiale».

«La settimana della moda maschile in Italia inizia a Firenze con Pitti e prosegue a Milano con la nostra fashion week, all'insegna di due modalità diverse e complementari - è il commento di Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana -. La sinergia tra queste due realtà rende la proposta italiana del menswear la più importante a livello mondiale».

L’evento Fendi, aggiunge Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine «è un’occasione preziosa ed emblematica anche per la città e il suo tessuto produttivo. La Factory infatti è una grande struttura dedicata soprattutto alla pelletteria, che rappresenta una delle migliori espressioni della tradizione manifatturiera, industriale e artigianale, del nostro territorio e della nostra regione».