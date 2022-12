La data da segnare in agenda per quanti vogliono andare sempre più a fondo nelle novità in materia di Web3 è il 26 gennaio prossimo. Quel giorno si terrà a Milano, presso l’UniCredit Tower, il MetaverseXLuxury Symposium, evento che unirà il lifestyle con i nuovi metamondi.

Un progetto che nasce grazie a Limitless Innovation, player dell’open innovation, e al Metaverse Fashion Council, organizzazione autonoma decentralizzata nata lo scorso anno a Los Angeles per promuovere un approccio rilevante ai mondi virtuali per la community di consumatori e brand.

L’evento consentirà agli innovatori internazionali del Web3 di collegarsi con i top player del lusso lusso globali. Relatori di scaleup come DressX, The Fabricant e Threedium porteranno in primo piano la loro visione e il loro contributo allo sviluppo dell’ecosistema digitale del futuro, in un confronto con innovatori di realtà come Chalhoub Dubai, Superverse, Farfetch Outlier Ventures London, Istituto Marangoni e molti altri.

Un’occasione per imparare direttamente dalle esperienze di chi è già addentro nei metamondi e di capire anche come si stanno muovendo le startup più innovative.

Dopo l'evento principale sarà al via infatti il Global Fashion Innovation Expo, per sperimentare le migliori soluzioni tecnologiche con 20 startup internazionali, 150 aziende ospiti, oltre a marchi di moda e lifestyle, investitori, player digitali e altro ancora.

L’evento compie il primo passo a Milano, capitale della moda, ma con l’occhio già puntato su hub del calibro di Dubai, New York e Parigi.