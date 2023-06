Oltre 2mila gli ingressi alla prima edizione di Miamilano, collettiva a Palazzo Giureconsulti dove gli associati di Csm-Camera Showroom Milano hanno presentato le pre-collezioni di abbigliamento e accessori donna FW24 in concomitanza con la fashion week.



In scena le proposte di Kutnia presentate da Studio Zeta, Rosso 35 da Studio Poggio, Annamaria Paletti da Casile & Casile, Gaia Morelli da Boiocchi Showroom, Crush Cruz da Tato Sossai Showroom e Karim Daoudi da Spazio Coltri Showroom.



Tra i visitatori buyer selezionati di specialty store e concept store, web retailer, giornalisti, altri addetti ai lavori e anche il pubblico finale.



Accanto al momento espositivo, una serie di panel che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Elena Dusi (Fashion Division director di Itochu Italia), Marina Spadafora (Sustainability consultant, professor & author), Francesca Rulli (sustainability expert with a specialization in management systems), Moreno Vignolini (presidente di Confartigianato Moda), Gabriella Degano (head of International Office di Confartigianato Imprese) e, a nome di Csm, la presidente Gigliola Maule, il vicepresidente Francesco Lubrano e il direttore della comunicazione Mauro Galligari.



A cura della redazione

In concomitanza con Miamilano e sempre a Palazzo Giureconsulti si è svolto il 19 giugno il cocktail party, dove è stato proiettato un cortometraggio sulle tematiche ambientali e il coinvolgimento della filiera tessile-abbigliamento, realizzato dalla registaA supportare l’evento Confartigianato Moda e