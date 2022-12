Lanciato in autunno, cresce il progetto Digital Fashion by Printemps con una capsule creata per il Natale: la Digital Fashion Christmas Collection, disponibile su printemps.com e ispirata al mondo del circo oltre che all’immaginario legato alle feste, è composta da oltre 50 tra capi e accessori completamente virtuali.



All’acquirente non resta che inviare la propria foto a figura intera per riceverla nel giro di tre giorni vestita con l’outfit prescelto, da condividere sui social. Ovviamente popolari i prezzi, che vanno dai 3 ai 12 euro. I modelli sono stati realizzati in collaborazione con République, società specializzata nella creazione di guardaroba virtuali e negli Nft da collezione.



A fine novembre Printemps ha aperto un department store nel complesso Oasis a Doha, il secondo più grande al mondo dopo quello di boulevard Haussmann a Parigi, con i suoi oltre 40mila metri quadri di superficie su tre livelli.



Un luogo basato su un’experience di forte impatto dal punto di vista fisico, ma dove non mancano speciali Vip Lounge con servizi in 3D e ologrammi, che consentono di confrontarsi in modo interattivo con i personal shopper dell’avamposto parigino.

