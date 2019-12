In occasione della prossima edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio 2020 a Fieramilano Rho, il salone della calzatura Micam lancia il format Micam X, per raccontare l’evoluzione del settore in modo innovativo.

Micam X si collocherà al Padiglione 1, dove si svolgono sfilate e seminari e che rappresenta il cuore della manifestazione. Sarà un luogo di incontro in cui il pubblico della rassegna potrà scoprire e analizzare insieme ad esperti le ultime tendenze del mercato e dei consumi, oltre alle correnti più forti in fatto di stile.

Si articolerà infatti in presentazioni, workshop, allestimenti e altre iniziative, sviluppati intorno a tre temi chiave: materiali, sostenibilità e retail. Qui, come spiegano gli organizzatori, confluiranno speaker e realtà da tutto il mondo, per fare il punto sulle incognite (da qui la “X” nel nome) del futuro e trovare le giuste chiavi di lettura dei cambiamenti sempre più dirompenti che stanno trasformando anche il comparto calzaturiero.

Micam X intende fornire un'esperienza immersiva e, al tempo stesso, connotarsi come hub di informazione e riflessione, in modo da orientare gli addetti ai lavori nelle loro scelte.

Quello di febbraio sarà un teaser, punto di partenza di un percorso che dovrebbe diventare sempre più ricco e articolato.