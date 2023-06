A catalizzare l’attenzione durante la Wwdc, conferenza annuale degli sviluppatori di Apple, è stato il visore Vision Pro, primo prodotto hardware nato e sviluppato totalmente sotto la supervisione di Tim Cook, che non ha nascosto l’entusiasmo dopo sette anni di ricerche e studi: «Apple Vision Pro è un prodotto rivoluzionario, che ci introduce nell’informatica spaziale - ha detto -. Solo noi avremmo potuto realizzare questo dispositivo, che presenta incredibili opportunità per utenti e sviluppatori. Oggi è un grande giorno e l’inizio di una nuova era».



Anche il mondo della moda potrebbe in futuro beneficiare di questo strumento, la cui forma ricorda quella degli occhiali da sci e che si basa sulla cosiddetta realtà mista: si può infatti passare dalla realtà aumentata, che consente di sovrapporre informazioni digitali al mondo fisico, a quella virtuale, in cui ci si immerge in un mondo parallelo e isolato da tutto il resto.



In quest’ultimo caso il visore, realizzato in vetro curvo con il corpo in alluminio, non è più trasparente ma opaco, permettendo anche di mostrare quello che sta vedendo chi lo usa. Il passaggio tra le due modalità può avvenire sia manualmente che in automatico, per esempio quando qualcuno si avvicina. Come sottolinea repubblica.it, quando si parla di trasparenza non si usa un termine esatto: infatti si tratta di una rappresentazione digitale ad alta risoluzione degli occhi di chi sta indossando il Vision Pro.



Ampio lo spettro di utilizzo: si potrà navigare su Internet, mandare messaggi, chattare, consultare documenti, guardare film e serie TV (è già partito un accordo con Disney+) in altissima definizione - visto che i pixel saranno 23 milioni per ogni occhio -, ascoltare musica, comprare, giocare: dal primo giorno saranno a disposizione oltre 100 game.



Il tutto supportato da un centinaio di app nell’App Store e con le ottimizzazioni del caso di Apple Music, Safari, Messaggi, Mappe e quant’altro. Per selezionare un’app o un oggetto basterà un movimento degli occhi.



Vision Pro arriverà sul mercato a inizio 2024, a un prezzo non proprio democratico: 3.500 dollari. Sulle vendite per il primo anno in Apple vanno con i piedi di piombo, puntando a un milione di dispositivi contro, per esempio, i 235 milioni di iPhone acquistati nel 2022.



Prezzo a parte, va tenuto presente che non si potrà indossare il Vision Pro fuori dagli ambienti chiusi e per oltre due ore, un tempo tutto sommato più che sufficiente per un’esperienza così forte e totalizzante: il rischio è di incorrere in cefalee, vertigini e addirittura lesioni post traumatiche in gravidanza.





