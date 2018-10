sigla un’intesa con- azienda svedese specializzata in servizi di pagamento online - e rileva l’1% del suo capitale.

Si tratta di un investimento da quasi 18 milioni di euro (185 milioni di corone svedesi) come indicato ieri dalla stessa Klarna alle agenzie, confermando l’operazione anticipata dal Financial Times.

Fondata a Stoccolma nel 2005, Klarna ha all’attivo 2mila dipendenti, serve 60 milioni di consumatori nel mondo e 90mila dettaglianti tra cui Asos, Adidas, Arcadia Group e Ikea. Ogni giorno gestisce 800mila transazioni. Nel capitale conta soci come Sequoia Capital, Bestseller Group, Atomico, Visa e i fondi Permira.

Con il partner digitale il colosso del fast fashion punta a una maggiore integrazione fra i canali fisico e virtuale che interesserà, in una prima fase attiva nel 2019, Regno Unito e Svezia. Successivamente sarà estesa ad altri 12 mercati.

L’alleanza permetterà un’esperienza d’acquisto più customizzata che integrerà il programma di fidelizzazione digitale H&M Club e molti servizi come quelli post-acquisto via app, il pagamento tramite smartphon per lo shopping sia online che in negozio e il “try before you buy”.