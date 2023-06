e.f.

Mentre si avvicinano le date di(4-6 luglio) e(11-13 luglio),si pronunciano su questi due cruciali appuntamenti per il tessile e fanno un bilancio del 2022 del distretto pratese.«Queste fiere - dice il presidente della sezionedi- hanno la particolarità di essere le prime edizioni di Milano Unica e Première Vision con piena circolazione di tutta la clientela, inclusa quella cinese, dopo il riavvio post-Covid. Opportunità importanti, quindi, anche se considero non proficuo per le aziende, sia espositrici che acquirenti, che i due principali eventi fieristici del settore si consumino entrambi a luglio: sentiamo la mancanza di un momento a settembre». «Le nostre imprese – aggiunge - vengono da un 2022 positivo, registrando però un certo rallentamento in questi primi mesi del 2023. A preoccuparci non sono solo le dinamiche di mercato, condizionate dall'inflazione, dalle misure per contrastarla e dalle instabilità geopolitiche, ma anche la situazione paradossale che si sta creando nell'ambito delle certificazioni e di sostenibilità: ormai siamo a combattere più con una burocrazia asfissiante, che con l'implementazione effettiva dei percorsi, già in gran parte compiuti, di vera sostenibilità».Per Sarti non è un problema da poco: «In questo modo, le imprese sono costrette a concentrare energie e risorse su aspetti formali che non hanno niente a che vedere con la sostanza della sostenibilità. Alla fine nel panorama internazionale rischia di apparire più sostenibile non chi lo è effettivamente, ma chi ha più risorse e pazienza per compilare, dichiarare, barrare caselle... Da qui a lasciare spazio al greenwashing il passo è breve».«Molte cose sono cambiate in questi anni, con una accelerazione particolare subito dopo il picco dell'emergenza Covid, quando abbiamo dovuto potenziare un'attività di promozione più mirata, andando a trovare i clienti, per così dire, “a casa loro”, con missioni e mini-fiere locali – osserva il presidente di Pratotrade,. Difficile prevedere quali potranno essere gli sviluppi futuri. Intanto i numeri della partecipazione a questi due imminenti appuntamenti ci dicono che le grandi fiere hanno ancora molto da dire: Milano Unica ha avuto negli ultimi anni un importante sviluppo sulla donna e sull'alto di gamma; Première Vision mantiene la sua vocazione di fiera con un'offerta e una clientela dai profili eterogenei, con una fascia di prodotto più ampia».«Due realtà diverse, alternative o complementari a seconda delle scelte aziendali - ha aggiunto Gramigni -. Probabilmente la parola-chiave per la promozione tessile del futuro è proprio complementarietà. In questa ottica Pratotrade sta sostenendo le imprese consorziate nella partecipazione a vari eventi fieristici, anche di nicchia». La sostenibilità, a suo parere, è fondamentale anche in chiave di promozione: «Per questo motivo è giusto che il tema venga trattato e gestito con la serietà e la concretezza che merita». La fama di Prato è da questo punto di vista alta, sia sul versante riciclo sia per il grande lavoro già svolto e in atto per limitare gli impatti ambientali sul versante idrico, chimico, energetico: è giusto che la valorizzazione di questo impegno sia massima».A oggi il distretto pratese dei tessuti conta 240 aziende, in grado di dare lavoro a 4.500 addetti (dati aggiornati al luglio 2023).Nel 2022 la crescita media della produzione in volume è stata dell’8% rispetto al 2021. Tenendo conto degli effetti inflativi, il fatturato dovrebbe quindi mostrare un aumento a due cifre (le stime sono in corso), dopo un 2021 terminato a 1,7 miliardi di ricavi, di cui il 67% realizzati all’estero.Nel 2022 l'export ha raggiunto quota 1,38 miliardi di euro, in aumento del 21% sul 2021 e dell’8,3% sul 2019. I principali Paesi esteri di destinazione dei tessuti trama-ordito italiani sono europei, con in testa la Spagna (14,5% del totale), la Francia (8,5%), la Romania, dove si effettuano operazioni di confezionamento anche per conto di aziende di altri paesi, la Germania e il Regno Unito. Per altre tipologie di tessuto (a maglia, jacquard, pellicce sintetiche, tessuti tecnici, tessuti non tessuti, spalmati e speciali per abbigliamento, arredo e altri utilizzi) sono rilevanti anche buyer come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, la Spagna e la Romania.Il primo trimestre 2023 registra aumenti più contenuti, rispetto allo stesso periodo del 2022, sia in termini di produzione (+1,4%) sia di vendite all’estero (+3%).