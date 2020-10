Dall’inizio dell’anno sono passati da 27mila a oltre 60mila le proposte sostenibili in vendita sulla piattaforma online Zalando. Lo rende noto il fashion e-tailer di Berlino, specificando che il numero di acquirenti di moda green è più che raddoppiato, raggiungendo il 40% del totale.

«In base a un recente sondaggio interno - commenta il co-ceo Rubin Ritter - il 34% dei nostri clienti ha dichiarato che, con l’epidemia, la sostenibilità è diventata più importante. Questo cambio di mentalità coincide con una richiesta di cambiamento e con la necessità che l’industria della moda si trasformi».

Insieme ai partner Circular.fashion e Fashion for Good, Zalando si è inoltre cimentato in prima persona nel fashion sostenibile lanciando redeZIGN for circularity: una capsule collection di cinque proposte progettata con una particolare attenzione ai principi dell’economia circolare (nella foto).

Si tratta di un ulteriore step nell’ambito della strategia do.MORE dell’azienda dell’e-commerce, avviata un anno fa, che punta a un impatto più positivo sulle persone e sul pianeta.

L’accelerazione sul fronte della sostenibilità si è tradotto, nella prima metà del 2020, in circa 600 milioni di euro di Gmv-Gross merchandise value di moda più sostenibile, corrispondente al 15% del Gmv totale, che si avvicina all’obiettivo del 20% entro il 2023.

Intanto il business continua a beneficiare della pandemia e dello shift degli acquisti dai negozi fisici agli e-store. In base ai numeri preliminari pubblicati in agosto, nel terzo trimestre Zalando ha visto salire il Gmv del 28-31%, in un intervallo tra i 2,43 e i 2,48 miliardi di euro. I ricavi sono aumentati del 20-23%, fra 1,83 e 1,87 miliardi di euro.

Sulla base di queste indicazioni sono state riviste al rialzo le previsioni di crescita per fine anno. Il Gmv dovrebbe aumentare del 25-27%, dal 20-25% ipotizzato in luglio, mentre per le vendite si stima un +20-22% (dal 15-20%).

L’orientamento verso una moda più responsabile sembra piacere agli investitori: in chiusura di seduta le azioni Zalando registrano un +2,62% alla Borsa di Francoforte.