Alla seconda settimana di chiusura forzata causa Covid-19,lancia, come molte altre realtà della moda, un grido d'allarme al Governo.Lo fa a nome delle oltre 400 aziende del fashion che compongono il più grande distretto nel suo genere in Europa: una realtà da oltre 5 miliardi di fatturato aggregato annuo.Tra i player del distretto figurano nomi come, molti dei quali hanno in tasca alcune richieste per l'esecutivo., d.g. di Rinascimento (brand del, azienda con un fatturato di 644 milioni di euro nel 2018 e quasi 2.900 dipendenti), indica come prioritaria la necessità di iniziare un percorso con le associazioni di categoria e con chi siederà al tavolo per decidere il prossimo Decreto Salva Italia di aprile, senza contare l'importanza del dialogo con il presidente della Regione,Da, titolare di Kontatto (23 milioni di ricavi e 60 dipendenti) arriva la proposta dell'eliminazione dell'Iva e dei contributi da versare allo Stato, «mentre le aziende potrebbero effettuare sconti sui capi».di Susy Mix (32 milioni di ricavi e 50 dipendenti) chiede finanziamenti agevolati e bonus fiscali per investire sul digitale, mentredel Gruppo Kaos (50 milioni di ricavi e 91 dipendenti) i finanziamenti li vorrebbe per l'intera filiera. «Produciamo beni a elevata deperibilità, proprio come quelli del food», afferma, aggiungendo che «lo Stato dovrà difendere il vero made in Italy».«Il nostro Centro ha garantito prosperità alle aziende e al territorio - conclude, presidente di Centergross - ed è stato un forte richiamo per i buyer internazionali, raggiungendo un volume d'affari importante e assicurando lavoro per oltre 6mila persone, più altrettante in modo indiretto. Ora questa eccellenza del made in Italy rischia di crollare e dobbiamo fare tutto il possibile per salvarla. Se il Governo non interviene, questa crisi rischia di raggiungere dimensioni irreparabili».