Niente Palais des Festivals di Cannes per MarediModa. Il salone dedicato a tessuti e accessori per il mare, in programma dal 3 al 5 novembre, opta per Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como (nella foto).



«Siamo stati fiduciosi fino a pochi giorni fa – sottolinea il presidente della manifestazione, Claudio Taiana - ma le recenti disposizioni del Governo francese in fatto di Covid ci hanno fatto riflettere. Rischiavamo di cancellare il lavoro di un anno intero, in quanto non sussistevano più le condizioni per organizzare la fiera a Cannes in sicurezza e alla luce dell’obbligo di quarantena per chi rientra in Italia da oltralpe».



Un cda d'emergenza ha stabilito che era necessario cambiare rotta e trovare una sede alternativa, almeno per questa volta.



Detto, fatto. Taiana anticipa che ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato messo a punto affinché MarediModa possa svolgersi nel rispetto del distanziamento e con tutte le regole del caso, con un sistema di accessi configurato per una facile fruibilità.



Protagoniste le collezioni 2022 di stoffe e accessori, le proposte degli studi di disegno e i confezionisti conto terzi. Confermate inoltre le overview guidate con David Shah e le presentazioni dei trend. Il contest The Link cambierà momentaneamente format «ma non rinuncerà al suo carattere», anticipa il presidente della kermesse.



All’interno di Villa Erba i giovani stilisti che hanno partecipato al concorso saranno infatti protagonisti di un'area speciale.

a.b.