In occasione della riapertura di un punto vendita specializzato negli sporting good, presso il Centro Commercialea Foggia,ha presentato il suo nuovo progetto di evoluzione intra-logistica, con l’installazione di un magazzino verticale completamente automatizzato e digitalizzato.«Un complesso e articolato progetto - fanno sapere dall'azienda - che vede la luce dopo uno studio sulla fattibilità durato mesi, al fine di perimetrare le integrazioni fra tutti i sistemi coinvolti».Un investimento importante - «il primo in Italia nel mondo del retail», sottolinea il brand - che garantisce una gestione più efficiente degli spazi del punto vendita: il silos installato, alto circa nove metri, presenta una capacità di stoccaggio e movimentazione di 18mila pezzi, un ingombro di soli 23 metri quadrati e velocizza l’attività di picking del singolo pezzo, portandola alla media bassissima di 30 secondi: «Una vera rivoluzione, per offrire al cliente un servizio sempre più performante, che possa diventare una brand experience unica, esclusiva e fidelizzante».Altro punto focale del magazzino è l’attività formativa nei confronti del team di vendita, che è stato accompagnato in un processo di evoluzione del proprio ruolo, abilitandolo all’utilizzo di una tecnologia avanzata e all’adozione di un nuovo processo operativo strutturato e completo.Il progetto, che ha preso vita grazie a una sinergia di incentivi fiscali come il Bonus Sud e Industria 4.0, si è tradotto in un’iniziativa di valorizzazione del territorio e in un processo operativo che potrà essere ripetuto in altri contesti.La, del resto, è sempre co-protagonista di tutte le iniziative di Rino Petino. Come si diceva, lo store si trova a Foggia e pugliese è la rete di partner che hanno collaborato, da(azienda leader nella progettazione di automazioni intelligenti per la supply chain) a(società di consulenza, con un focus su MarTech omnicanale), fino a(realtà di servizi IT, specializzata in system integration e cyber security).«Questo progetto di innovazione intra-logistica rappresenta per noi l’opportunità di innovare l’esperienza di acquisto, rimanendo fedeli al nostro dna – ha dichiarato, master coordinator del network Rino Petino –. Con l’introduzione del magazzino automatico intelligente è in atto un’evoluzione radicale verso il paradigma del Proximity Commerce. Rino Petino vuole offrire ai clienti esperienze di acquisto integrate e fluide in tutti i punti di contatto e, per farlo, la logistica rappresenta un fattore abilitante».Il nuovo format è tra i progetti candidati nella categoria Phygital Customer Experience dellola competizione organizzata dache valorizza e premia i progetti più innovativi e le migliori best practice in termini di customer experience.Domani, 30 novembre, una giuria di esperti, composta da professionisti e manager del settore retail, eleggerà i vincitori.

A cura della redazione