Fino a un anno fa le parole metaverso e Nft erano onnipresenti, non solo negli articoli riguardanti la tecnologia, ma anche la moda.



Dopo un anno di aumento dell’inflazione e crisi dei consumi, a conti fatti lo scenario sembra essere molto cambiato. Lo testimonia un rapporto di Deloitte Private: il business degli Nft, che per primo ha trainato il successo del metaverso - nel 2021 Dolce&Gabbana aveva venduto per esempio sette opere digitali per oltre 5 milioni di euro - risulta di segno negativo e nel 2022 è crollato del 60%.

Non bastassero i dati poco incoraggianti, qualche giorno fa il Wall Street Journal ha coniato il termine meh-taverse, che pone appunto una forma dubitativa sulle concrete possibilità di crescita di questo universo virtuale. Ora la nuova mania è l'intelligenza artificiale di ChatGpt.



Il quotidiano ricorda che molte aziende stanno riorientando il loro business anche disinvestendo, per il momento, nel mondo che doveva trasportare i nostri avatar in una dimensione virtuale di vita e lavoro. Walt Disney ha chiuso la divisione che stava sviluppando le sue strategie per il metaverso. Anche Microsoft ha recentemente posto fine a una piattaforma di realtà virtuale social, acquisita nel 2017, e ridotto gli investimenti nei visori HoloLens.



Non sembra allora così strano che proprio ieri, 18 aprile, nella sede milanese di Microsoft durante la presentazione della nuova soluzione Zegna X elaborata per il brand del lusso, la parola metaverso non sia praticamente mai stata pronunciata, così come quella di avatar, che a lungo hanno dominato la scena. In primo piano invece gli aspetti più “concreti” dell’intelligenza artificiale, come la capacità di supportare l’esperienza di acquisto in store sia nella profilazione del cliente, sia nel mostrare i capi virtualmente, ma con un approccio visivo rivoluzionario, in grado di rendere perfettamente le texture dei tessuti e il fitting degli abiti.



Sempre a proposito delle Big Tech, anche la società di Mark Zuckerberg, che ha cambiato il nome da Facebook a Meta nell'ottobre 2021 accendendo così l'entusiasmo per la nuova esperienza virtuale, sembra ora essere più cauta su questo progetto. La sua app di punta, Horizon Worlds, sta faticando più del previsto a guadagnare utenti, così come le vendite dei visori per la realtà virtuale Quest 2.



Anche il mondo degli immobili virtuali, che era stato indicato come un generatore di business dopo alcune fughe in avanti legate anche all’iniziativa e agli investimenti di alcune aziende di moda (tra cui Philipp Plein), pare essersi afflosciato su se stesso.



Secondo la società di analisi WeMeta, il prezzo medio di vendita dei terreni a Decentraland è diminuito di quasi il 90% rispetto a un anno fa. Sempre su questa piattaforma gli utenti sono calati del 25% da novembre a gennaio. Un piccolo aumento si è registrato solo in occasione della Metaverse Fashion Week, un evento a cui partecipano marchi come Dolce&Gabbana e Tommy Hilfiger.



In uno scenario di generale scetticismo viene da chiedersi se anche la notizia di ieri dell’uscita di Robert Triefus da Gucci (dove ricopriva il ruolo di ceo del metaverso della maison) possa essere letta come il segnale che l'entusiasmo del brand di punta del Gruppo Kering verso la nuova esperienza virtuale si stia raffreddando.



«L'hype intorno al metaverso è scemato, ma non dobbiamo confondere questo con una mancanza di crescita. Il cambiamento non sarà così veloce. In molti stanno realizzando che questa trasformazione è più lontana», ha spiegato al Wall Street Journal Matthew Ball, pioniere del metaverso, nonché uno dei più autorevoli e influenti esperti in materia.



Secondo Scott Kessler, analista del settore tecnologico presso Third Bridge Group, mentre gli investimenti nell'intelligenza artificiale promettono un ritorno a breve termine, «in quanto possono essere utilizzati e sfruttati ora», con il metaverso «nessuno sa quando raggiungerà la massa critica».



Un'affermazione che collima con il mood che si è respirato ieri alla presentazione già citata di Zegna X, dove l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e l’utilizzo di algoritmi hanno un risvolto decisamente pratico, legato a migliorare l’esperienza di acquisto prima in negozio (il servizio debutta oggi, 18 aprile, nello store di via Montenapoleone a Milano) e successivamente anche sul web.