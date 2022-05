Netta ripresa del mercato immobiliare non residenziale nel 2021. Le compravendite dei negozi, infatti, sono aumentate del 36,9%. I dati risultano in crescita anche se confrontati con quelli registrati nel 2019, anno pre-pandemia.

È il quadro che emerge dal Rapporto dedicato agli immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva, realizzato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Associazione Italiana Leasing (Assilea).

Nel settore dei punti vendita sono state registrate nel 2021 36.984 transazioni, rispettivamente +36,9% rispetto al 2020 e +17,3% sul 2019. La quotazione media a livello nazionale è stata di 1.444 euro a metro quadrato (-2,6% rispetto al 2020), dato che conferma il calo osservato costantemente da circa un decennio.

In termini di compravendita, in Lombardia si concentra oltre il 20% delle compravendite nazionali (più del 30% nel Nord Ovest, quasi il 50% considerando anche il Nord Est). I tassi di variazione più significativi si sono avuti nel Nord Est (+20,7% rispetto al 2019) e al Centro (+19% rispetto al 2019).

Esaminando le quotazioni dei negozi nei soli capoluoghi di provincia, risulta che la quotazione media di riferimento per unità di superficie a livello nazionale scende al di sotto dei 2mila euro al metro quadro, in calo del 3,1% rispetto alla quotazione media 2020. In termini assoluti, anche per i soli capoluoghi la regione con la quotazione media più elevata si conferma la Lombardia (2.871 euro al metro quadro); seguono il Veneto, con 2.531 euro al metro quadro, e la Campania, con 2.325 euro al metro quadro (unica, tra Sud e Isole, oltre i 2mila euro al metro quadro).