Anche per Yoox è tempo di dare spazio alla moda pre-loved. Lo store online, parte di Yoox Net-A-Porter, lancia infatti una destinazione dedicata al resale di capi fashion, calzature e accessori, in una visione di circolarità che mira a prolungare il ciclo di vita dei prodotti di lusso.

Disponibile in quasi 30 Paesi in Europa, la nuova sezione di Yoox, partita in concomitanza con la campagna dal titolo Endless Love, propone più di 2mila capi pre-owned di alcuni dei più noti marchi del lusso.

Un servizio all’insegna della circolarità e dell’esclusività. Ogni capo è autenticato e reso disponibile attraverso la rete di partner vintage e di rivendita di Yoox, tra cui Reflaunt, Catch the Grail, Drip Drops, Millesime e The Brand Collector.

Articoli rivolti a una comunità di consumatori per l’80% dei quali la sostenibilità ha un ruolo fondamentale nelle decisioni di acquisto.

Grazie alle nuove proposte, evidenzia una nota, i clienti di Yoox potranno scegliere in totale tra 280mila prodotti, seguendo un unico percorso di shopping olistico.

Questo debutto segue quello dei servizi di rivendita powered by Reflaunt su Net-A-Porter, Mr Porter e The Outnet nel 2022, che danno ai consumatori la chance di rivendere i propri vestiti, scarpe, borse e accessori usati.

Come sottolinea Valentina Visconti Prasca, managing director di Yoox, «la sostenibilità è

sempre stata uno dei nostri valori fondamentali e continua a essere la nostra stella polare, mentre ci impegniamo a diventare una destinazione sempre più responsabile». Yoox pre-owned «non è solo un'opportunità per i clienti di acquistare pezzi speciali in edizione limitata e vintage dei loro designer preferiti, ma li autorizza anche a dare una seconda vita ai prodotti».

Yoox marketplace, sottolinea la nota, «è stato lanciato nel 2022, come parte della più ampia transizione di Yoox Net-A-Porter verso un modello operativo ibrido e flessibile, progettato per accelerare la capacità di raggiungere nuovi clienti e rafforzare la relazione con prestigiosi brand partner».

Attualmente presente in quasi 30 mercati europei, è oggetto di un progetto di espansione che nel 2023 guarda a Stati Uniti e Medio Oriente.