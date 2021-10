Dopo la seconda edizione del format Artisanal Evolution, tenutosi durante la fashion week milanese di settembre, Csm-Camera Showroom Milano e Confartigianato Moda lanciano un nuovo evento B2B nella città meneghina: Artisanal Evolution Workshop.

«La moda ha subito gli effetti peggiori della crisi - afferma Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato Moda -. Tra gennaio e novembre 2020 le imprese hanno perso 16,9 miliardi di euro di fatturato e 10,7 miliardi di euro di esportazioni. Stiamo dunque intervenendo su vari fronti, per rilanciare il settore di punta del made in Italy nel mondo». Da qui nasce il progetto Artisanal Evolution, «finalizzato a offrire attraverso la rete delle showroom milanesi una vetrina di prestigio alle nostre piccole e medie imprese artigiane. Ringrazio l’Ice, che ci ha sempre sostenuto durante la pandemia e ci supporta oggi in questa nuova sfida».

Artisanal Evolution Workshop andrà in scena il prossimo 28 ottobre: in via Friuli 26 sarà allestito un vero e proprio salone, con lo scopo di facilitare il dialogo fra le aziende associate a Confartigianato Moda e le showroom cittadine associate a Camera Showroom Milano.

«La collaborazione fra Camera Showroom Milano e Confartigianato Moda - commenta Gigliola Maule, presidente di Csm - è nata in modo naturale e soprattutto è stata supportata da una visione comune, quella di portare alla ribalta le aziende artigiane, che sono il fiore all’occhiello della creatività e del saper fare italiani».

L’obiettivo dell’evento B2B, con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto di Camera Buyer, è dare visibilità alle Mpmi (Micro Piccole Medie Imprese) italiane, creando nuove opportunità per le aziende associate a Confartigianato Moda.

«Le più importanti showroom multibrand di Milano - ribadisce Mauro Galligari, direttore della comunicazione di Csm - ospitano al proprio interno collezioni di abbigliamento che provengono soprattutto da piccoli laboratori artigiani, a carattere familiare, che per la loro caratteristica di tradizione artigiana, esprimono il massimo della creatività».