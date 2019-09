- il luxury store di Magenta - sta letteralmente cambiando pelle: merito del nuovo proprietario, che ha voluto rendere i due punti vendita alle porte di Milano sempre più inclusivi.

Il primo passo è stato quello di ampliare la brand list dei negozi, affiancando alle grandi griffe realtà interessanti e con un prezzo più accessibile. A seguire, pochi mesi fa, è arrivata la decisione del renaming di Tony: sulle cui insegne e vetrine è infatti comparso il nome TheCorner.com, la piattaforma e-commerce che supporta cinque negozi tutti appartenenti al gruppo di Chalon.

Ora nel percorso verso un maggior coinvolgimento del consumatore finale l'imprenditore del retail ha deciso di impegnarsi in collaborazione con il Comune, nella realizzazione di un grande evento plastic free, fissato per il 6 di ottobre a Magenta, dal nome "Moda, freestyle e musica”.

Il programma prevede una performance che porterà a Magenta ospiti popolari tra il grande pubblico a partire da Saturnino reduce dal successo del Jova Beach Party conclusosi sabato sera a Linate davanti a oltre 100mila persone.

«Crediamo in Magenta, e più in generale, nelle potenzialità delle città di provincia - dice Chalon - . Non a caso, abbiamo rilanciato e diversificato il brand Tony aprendolo ad altre fasce di pubblico. Il nostro sarà un evento inclusivo in quanto vogliamo davvero coinvolgere tutto il territorio».

Per l'imprenditore, a capo di un gruppo di oltre cento persone con quartier generale a Rho, l'obiettivo è quello di creare in sinergia con lo shopping online una rete di vendita sul territorio attraverso il supporto di cinque negozi in Europa che entrano a far parte del gruppo con il claim: “Our family is getting bigger, we are part of TheCorner.com”.

«Intendiamo fidelizzare i nostri clienti con una vasta gamma di servizi che vanno ben oltre la vendita del solo prodotto e gli eventi rientrano inquesta strategia» aggiunge l'imprenditore.

I negozi del network TheCorner.com oltre a Tony sono Minola a Biella, Gisa 1965 ad Ancona e Chiaravalle e 400 M2 a Marsiglia. «Ma presto ne arriverà uno nuovo sempre in Francia a Biarritz», annuncia Chalon.

«Sarà - conclude - il primo punto vendita a nascere direttamente con insegna TheCorner.com e avrà un concept inedito e contiamo di aprirlo entro dicembre con la collezione spring-summer 2020».