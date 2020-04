a.b.

Hanno riaperto molti dei negozi bimbo in Italia, a cominciare dalle catene comee, non ultimo,, che riavvia per ora 200 punti vendita su 500, integrando la notizia della ripartenza con alcune osservazioni del presidente: «Ci aspettiamo dal Governo un supporto che vada in due direzioni, ossia regole chiare per disciplinare i rapporti tra i proprietari degli immobili e i locatari, in modo da evitare un Far West giudiziario, e sgravi contributivi per poter mantenere stabili i livelli occupazionali».Ma retail di kidswear nel nostro Paese significa anche un network di innumerevoli punti vendita indipendenti, che dopo un mese e passa di lockdown cercano di tornare lentamente a una parvenza di normalità, anche se tutto è cambiato.«Per il momento restiamo aperti solo al mattino - dice, titolare dia Prato - mentre il pomeriggio è dedicato alle consegne a domicilio, fondamentali in un periodo come questo. Alterniamo le sanificazioni importanti a quelle quotidiane, mettendo a disposizione della clientela, che deve indossare la mascherina, gel disinfettanti e guanti e usa e getta all’ingresso, ma le persone che si sono fatte vedere fisicamente qui finora non sono state molte e hanno lasciato i bambini a casa». Camerini vuoti, dunque: «Passerà del tempo prima di ritrovare i piccoli in negozio, a toccare i vestiti, provarli e riprovarli. Una cosa che prima del Covid era prerogativa soprattutto delle ragazzine, che passavano le ore a specchiarsi e farsi i selfie con gli abiti».La titolare di Minimoda calcola che, nella migliore delle ipotesi, potrà recuperare un 40% dei ricavi stagionali, «anche perché abbiamo iniziato a perdere presenze già da febbraio, quando i tanti cinesi che vivono in zona hanno cominciato a latitare. Marzo è stato a incasso zero e parte di aprile pure: in tempi normali questo era il periodo delle cerimonie, delle prime festicciole all'aperto, ovviamente della Pasqua, ma il Covid ha congelato tutto».«In parte stiamo recuperando con il nostro e-commerce - prosegue - che finora ha funzionato solo per determinati articoli ma che stiamo spingendo attraverso i canali social, vere vetrine virtuali da cui i clienti traggono spunto per i loro acquisti, oltre a essere invogliati a tornare progressivamente nel negozio fisico.e gli altri sono utili nella pratica e per la fidelizzazione di grandi e piccoli. In quest’ottica siamo sbarcati sue stiamo studiando iniziative di entertainment online, partendo forse da una challenge».In Puglia, a Barletta,di(nella foto) informa di stare lavorando attraverso appuntamenti fissati telefonicamente, con personale di vendita a rotazione instore, utilizzo di due porte d’ingresso per organizzare entrate e uscite e la massima attenzione alle regole igienico-sanitarie. «Chi è venuto finora, rigorosamente con mascherina - spiega - si è orientato in particolare al corredino neonato, perché il coronavirus può fermare tutto, ma non le nascite».Anche Verdiana Pedico si rammarica per la stagione che non c'è stata, quella delle cerimonie: «Il grosso delle vendite in quest'ambito lo avevamo fatto già a gennaio e febbraio - racconta - ma ora c'è purtroppo la fase di ritorno. Le varie comunioni e così via sono state posticipate a data da definirsi, nel frattempo i bambini sono cresciuti e quindi i genitori riportano indietro i vestiti. Li orientiamo sul cambio taglia, ma a volte pretendono il reso e le aziende dovrebbero darci una mano. Non è questa la fase in cui si possono deludere i clienti, soprattutto quelli più affezionati, e se prima il servizio era importante, ora lo è ancora di più».Intanto Verdiana e la sua famiglia pensano a come approcciare nel modo giusto l'omnicanalità. «Da un lato i social sono indispensabili e, dall'altro, vogliamo andare oltre e stiamo studiando un nostro sito di vendita online», conclude la dettagliante.All'estremo opposto della Penisola si trova il negoziodi Brunico, la cui proprietariaconferma la modalità d'acquisto tramite invio di immagini, consegna a domicilio e pagamento con bonifico. «Qualche cliente arriva - racconta - alla ricerca soprattutto di proposte per il baby e la nascita, oltre ad accessori come calze e collant. Ma se una persona abita in un comune diverso, anche poco distante da qui, per ora le è vietato raggiungerci».«Non so calcolare precisamente il danno provocato dal Covid-19 alla mia attività - prosegue - ma credo che potrà essere intorno al 50%. Qui siamo molto legati al turismo, che si è bloccato in mesi strategici ma che un domani potrebbe forse un po' riprendersi, con una clientela però esclusivamente italiana. Le aziende ci hanno dato un po' di ossigeno spostando i pagamenti, ma non basta: devono affrontare insieme a noi il problema dei resi e, in generale, mostrare elasticità in una situazione eccezionale. Di vendita online non se ne parla, perché c’è troppa concorrenza e credo che alla fine siano più spese che guadagni».Per il momento le tre boutique interpellate vogliono tenere duro sui prezzi: niente sconti immediati. «Resistiamo - afferma Erika Bardazzi di Minimoda - e, se saldi devono essere, vedo settembre come il mese giusto». «Non è semplice mantenere le posizioni, mentre alcuni siti ci stanno dando già dentro con le promozioni - interviene Verdiana Pedico -. Però vogliamo recuperare il più possibile e il prezzo pieno è l'unica strada. Sui saldi a settembre diciamo che il dibattito è aperto, anche se è vero che la vendita dell'autunno-inverno, che in genere inizia ad agosto, sicuramente slitterà. Quanto a una proposta lanciata provocatoriamente qualche tempo fa, ossia saltare la primavera-estate 2021 visti i magazzini pieni, purtroppo non è la soluzione: senza novità è difficile che scatti l’acquisto». «Più che individuare un periodo preciso di sconti - riflette Wally Schafer - preferisco pensare a piccole promozioni periodiche, legate a singole merceologie, anche se per ora il diktat è vendere full price».Il Covid-19, concordano le dettaglianti, segnerà uno spartiacque anche in fatto di gusti e priorità d'acquisto: «La gente cercherà la qualità, qualcosa che valga la pena di comprare. Le collezioni non potranno che essere più mirate e concentrate», osserva Verdiana Pedico. In sintonia Erika Bardazzi, che si rifà a quanto detto danei giorni scorsi, ossia che la moda deve tornare a stagioni più scadenzate e smetterla di inondare il mercato di proposte. «I genitori compreranno meno ma, mi auguro, meglio e privilegiando il made in Italy», chiosa Wally Schafer.Intantoha fotografato il consumatore italiano di kidswear in questa fase, esaminando un campione di 800 persone nel fine settimana del 12-13 aprile, quindi a ridosso della riapertura dei punti vendita.Il 47% delle famiglie con figli dagli zero ai 14 anni ha espresso parere favorevole al reopening, anche se con un atteggiamento più prudente nel Nord Italia, particolarmente colpito dall'emergenza sanitaria.Il 47% ha affermato di voler acquistare innanzitutto online e una percentuale non irrilevante (quasi il 35%) ha detto di voler rimandare gli acquisti a tempi più sicuri. Il 21,6% privilegia in questo momento grandi superfici e supermercati, in modo da acquistare mentre fa la spesa, ma il 17,9% spezza una lancia a favore dei piccoli negozi di quartiere, soprattutto al Sud. Il 16,4% si affida invece alle insegne monomarca.Non sorprende che la maggioranza degli intervistati (59%) pretenda una limitazione degli accessi instore e il 48,5% il controllo da parte del personale del rispetto delle norme igieniche da parte della stessa clientela. Il 42,8% non transige sui dispositivi igienizzanti all'ingresso e il 39,7% vuole essere sicuro che tutto sia sanificato. Il 24,5% non disdegnerebbe promozioni e sconti, ma una percentuale solo lievemente minore (22,7%) conta sulla valorizzazione dei prodotti made in Italy.Le boutique più ricercate sono quelle di prossimità (58,5%), con un bello stacco rispetto ai negozi nei centri commerciali (23,6%).Almeno in questa fase, infine, la maggioranza (62%) degli intervistati da Sita Ricerca si focalizza a livello di merceologie su abbigliamento intimo e calze, il 53,7% sulle calzature, il 49,3% sull'abbigliamento esterno e il 16,2% sugli accessori.