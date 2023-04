del progetto di ampliamento, firmato dagli architetti Andrea Mannocci e Carolina Barzacchini di And-studio architects

A cura della redazione

, azienda di(attivo nella progettazione e produzione di abbigliamento per i brand del lusso), ha annunciato l’inizio dei lavori del progetto di espansione dell’area produttiva della sede di Peccioli (Pisa), che include anche la creazione di uno spazio dedicato alla formazione ai mestieri dell’alta sartoria attraverso un percorso didattico, realizzato con il supporto delNell’edificio sorgeranno la nuova sartoria, uffici per circa 20 impiegati e uno spazio polifunzionale, oltre ad una ampia terrazza sul tetto che si affaccia sul paesaggio delle colline di Peccioli.L’obiettivo del progetto, che segue gli interventi già realizzati per l'Ufficio Prodotto e per il laboratorio Modelli, è migliorare la funzionalità produttiva dell’azienda, mettendo al centro dei nuovi spazi di lavoro il benessere fisico e psicologico di chi li vive e contribuire alla riqualificazione dell’area industriale in loco.Il progetto, che verrà completato entro aprile 2024, prevede un investimento complessivo di 6 milioni di euro, reso possibile grazie al supporto di Gruppo Florence, che conta finora 23 aziende, di cui otto in Toscana.Oggi presso la sede di Giuntini a Peccioli lavorano 150 persone: l’azienda è diventata un punto di riferimento per le più grandi firme della moda italiana e internazionale, grazie alla creazione di oltre 6mila prototipi l'anno e a una capacità produttiva di 400mila pezzi d’alta gamma, di cui il 50% capispalla.Come si diceva, in un’area appositamente dedicata sorgerà una scuola dedicata alla formazione di alta sartoria, attraverso un percorso didattico volto a garantire il ricambio generazionale nel settore: l'obiettivo è formare almeno 15 persone l’anno e favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro sul territorio attraverso la promozione dell’arte del cucito.Nella foto, un rendering