Dopo l’apertura del primo store Minimodes a Trapani, il founder e owner di Modes, Aldo Carpinteri, trasforma il format dedicato al kidswear in una vera propria insegna, pronta a debuttare in piazze strategiche dello shopping.

Come spiegano dalla società, Minimodes è una realtà indipendente, che mira ad avere un’identità forte e distinta, costruita su quattro pillar: Clever amusement, ossia il gioco, approcciato in maniera intelligente e intrigante, attraverso elementi architettonici e grafici ispirati ai mattoncini da costruzione per spingere la creatività; Boundless imagination, grazie a un’immaginazione senza confini, stimolata mediante uno stile di comunicazione all'insegna di colore e libertà; Empathic memory, che ruota intorno alla memoria, stimolata da riferimenti all’infanzia, ricordi universali che verrano colti da più generazioni e declinati attraverso una selezione precisa e curata; Italian daa, con la cultura e lo stile made in Italy al centro, attraverso un linguaggio visivo in linea con l’identità di Modes.

Un concept che «risponde al boom del kidswear» e che sarà declinato in una serie di negozi: dopo quello di Trapani, Minimodes ha fatto il bis a Forte dei Marmi, dove il retailer siciliano è presente dal 2020 con una boutique Balenciaga.

Aperto in Piazzetta Tonini, il negozio propone un panorama completo del guardaroba dei più piccoli accanto a una forte proposta indirizzata alla fascia teen, con nomi come Bonpoint e Tartine et Chocolat e le collezioni “mignon” di griffe quali Balenciaga, Burberry, Chloé, Gucci, Kenzo, Stella McCartney e Versace.

«L’esperienza Minimodes – commenta Aldo Carpinteri - nasce per offrire al kidswear degli spazi interamente pensati per stimolare la creatività di tutte le generazioni, quella dei più piccoli come dei loro genitori, attraverso un uso ludico dello spazio, dei materiali e dei colori. Da Minimodes vestirsi diventa un gioco attraverso il quale reinventare le regole dello stile».

Dopo Forte dei Marmi toccherà presto a Milano: Modes aprirà il prossimo negozio per i più piccoli a Brera, con uno spazio su due piani.