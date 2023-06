Tollegno 1900 si dà all’interior design. A Pitti Filati 93, che chiude oggi a Firenze, il gruppo tessile ha esposto il progetto di interior design “Blanket dressing” dove il suo filato Harmony4.0 ha vestito sedute di divani realizzate in maglia, cappelli di lampade in sospensione, piantane e steli di tavolini ed è diventato la materia prima di un tappeto.



Il tutto è stato possibile perché Harmony4.0 è particolarmente performante (ingualcibilità e antimacchia, per citare alcuni plus), morbido al tatto e con particolari caratteristiche estetiche legate alla tridimensionalità. Oltre a modificare l’identità degli spazi, la lana genera benessere negli ambienti in cui si trova.



Come spiegano da Tollegno 1900, un esperimento condotto in Gran Bretagna dal Centro Ricerche dell’Electricity Council, ha infatti confermato che, in una stanza saturata di umidità e successivamente sigillata, la presenza di pavimenti rivestiti in lana e di tessuti d’arredo nello stesso materiale ha concorso a ridurre considerevolmente l’umidità nell’arco di poche ore.



Harmony4.0 può essere usato per molteplici prodotti destinati all’homedress - tra cui plaid, coperte e cuscini - e all’homewear, come poncho e scialli indossabili nei momenti di relax ma sfruttabili anche come copridivano.



L’iniziativa ha coinvolto aziende fortemente innovative e artigiani interpreti del migliore made in Italy come Art Nova, In-Es ArtDesign, Artigiani del Cashmere, Alessandrosimoni Cashmere, Pool Trend e Casalegno Tendaggi.

