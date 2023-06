La primavera-estate 2023 è stata una stagione di chiaroscuri per gli oltre 40 retailer italiani intervistati sull’ultimo numero di Fashion, con un focus sulle vendite di moda maschile: le condizioni climatiche di maggio e, per alcuni, le conseguenze dell’alluvione in Emilia-Romagna si sono fatte sentire e, infatti, contro un 30% che parla di un incremento del sell out, il 46% denota una stabilità e il 26% un calo. Cautela anche sul budget per la SS24: oltre il 50% lo manterrà stabile e solo il 22% lo aumenterà.



Alla domanda sui brand best seller le risposte sono molto frammentate, anche perché i dettaglianti, alle prese con i prezzi sempre più alti delle griffe, cercano di integrare nell’offerta marchi più accessibili e private label. Un vincitore comunque c’è ed è Stone Island, seguito da Tagliatore e Gucci. Nell’e-commerce ancora Stone Island e Moncler si contendono la prima posizione, mentre i seconda e terza troviamo rispettivamente Gucci e Autry.



Ma cosa cercano gli uomini per il proprio guardaroba? Molte proposte informali, ma resistono gli abiti e persino le giacche sartoriali mantengono un appeal. Lo stile sulla cresta dell’onda è l’ormai stracitato quiet luxury, che ha dominato anche le recenti passerelle milanesi e il salone Pitti Uomo.



Il sondaggio approfondisce alcune tematiche: non solo i rialzi dei prezzi, che non sempre vengono accettati dal consumatore finale anche altospendente - senza parlare poi dello strabismo di un mercato in cui la dicotomia tra online e offline si fa sempre sentire -, ma pure la fidelizzazione dei clienti più giovani.



Il 67% degli intervistati dichiara che in negozio ne entrano sempre di più e non è detto che vadano a caccia della novità fine a se stessa. In cima ai loro desideri può piazzarsi, a sorpresa, un nome come Loro Piana, insieme a Lardini, Tagliatore, C.P. Company e all’immancabile Stone Island.



La Buyers’ Survey completa è pubblicata su Fashion N.2, distribuito nei canali fisici e sfogliabile online come e-paper su fashionmagazine.it.



https://issuu.com/fashion_ecomarket/docs/fashion_magazine_n_2_2023?fr=sYjgwNDYxMjU3MjU



Nella foto, Colognese 1882 a Montebelluna (Treviso)



Ringraziamo per il contributo:

10 Corso Como Milano - Biffi Boutiques Milano, Bergamo - Bonvicini Fashion Gallery & Stores Montecatini Terme (Pt) - Boutique Stella Asiago (Vi) - Caneppele Trento - Clan Upstairs Milano - Colognese 1882 Montebelluna (Tv) - Cuccuini Livorno, Massa Carrara, Forte dei Marmi (Lu), Punta Ala (Gr), Porto Cervo (Ss), Madrid - Deflorio dal 1948 Noicattaro (Ba) - Edward Uomo Trani (Bt) - Esa Boutique San Benedetto del Tronto (Ap) - Felloni Uomo Ferrara - Filippo Marchesani-Marchesani Unlike-Elysium Vasto e Cupello (Ch) - Gaudenzi Boutique Riccione (Rn), Ravenna, Cattolica (Rn) - Galiano Napoli e Sorrento (Na) - Giglio Palermo - Giordano Boutique Pompei (Na) - Guarino Boutique Roma e Porto Cervo (Ss) - Julian Fashion Milano Marittima (Ra), Lido degli Estensi (Fe), Rimini, San Marino - L’Incontro Modena - Leam Roma - Mantovani San Giovanni Valdarno (Ar) - Macciocu Sassari - Marcos Mondovì e Prato Nevoso (Cn) - Michele Inzerillo Palermo - Modamica Boutique Vimodrone (Mi) - Modes Milano, Portofino (Ge), Forte dei Marmi (Lu), Porto Cervo (Ss), Forte Village-Santa Margherita di Pula (Ca), Cagliari, Trapani, Favignana (Tp), St. Moritz, Parigi - Moras Boutique Intimiano (Co) - Noha (Brindisi) - Nugnes Trani (Bt) - Panarelli Raffaele L’Aquila - Paolo Pessina Monza - Papillon Corigliano Calabro (Cs) - Peter Ci Como - Porrini Moda e Casa Besozzo (Va) - Progetto Moda Tavagnacco (Ud) - Sir Andrew’s Carpi (Mo) - Spinnaker Sanremo (Im), Alassio (Sv), Portofino (Ge), Santa Margherita Ligure (Ge) - Tufano Moda Pompei (Na) e Scafati (Sa) - Valtellini Rovato in Franciacorta (Bs) - Vestil Torino - Zero – Verbier