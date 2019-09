Albini Group sotto i riflettori a White Milano, dove presenta le due anime della sua attività: quella fashion e creativa e quella legata alla sostenibilità. L'azienda ha infatti fornito i tessuti della linea Thomas Mason a Munè, special guest della manifestazione con uno spazio ad hoc in via Tortona 27, per realizzare la collezione Spring-Summer 2020 (nella foto).



Disegnata da Munenori Uemuro, la linea ha il suo capo icona nella camicia, che le stoffe made in Italy Thomas Mason interpretano alla luce di uno stile atemporale ma anche di ricerca. Stefano Albini, presidente di Albini, si dice «felice e orgoglioso di partecipare a White Milano, sostenendo Munenori Uemuro nella sua collezione unica ed elegante, in base a caratteristiche che ci accomunano: eccentricità, raffinatezza, sostenibilità e qualità».



Albini Group è inoltre tra i protagonisti dell'area Give a Fok-us, curata da Matteo Ward e dedicata all'innovazione responsabile. Qui va in scena la collaborazione tra la realtà bergamasca, Supima (un cotone extra-long staple coltivato in California, noto per le fibre bianche, lunghe, resistenti e sottili, che grazie alla raccolta meccanica non presenta tracce di inquinamento) e Oritain, leader mondiale nella scienza forense, il cui motto è «Proving origin, protecting reputation».



Obiettivo comune di queste tre realtà è rendere la filiera della moda sempre più trasparente ed etica, in nome di nuovi standard di qualità.



Nasce così un'installazione articolata in tre percorsi, in cui si racconta come è nato il primo tessuto in cotone Supima scientificamente tracciabile al 100%, dal campo di cotone fino al punto vendita.



Si tratta di un processo che consente di tracciare non solo lo stato e la regione d’origine, ma anche la farm in cui il cotone è stato coltivato. «Una garanzia resa possibile grazie a una filiera verticalmente integrata, come quella di Albini Group - precisa un comunicato - e a un metodo scientifico innovativo».





a.b.