Sono 574 i marchi presenti a Pitti Bimbo numero 88, alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 19 gennaio. 354, ossia il 58% del totale, provengono dall'estero e sono ben 161 i brand che tornano al salone o che sono vere new entry.



11 le sezioni espositive - Pitti Bimbo, EcoEthic, Kid's Evolution, Apartment, KidzFizz, The Nest, #Activelab, Fancy Room, Sport Generation, SuperStreet e Fashion at Work -, che offrono una panoramica più che esauriente sull'universo bambino, non più limitato alla moda ma esteso ai lifestyle.



Impossibile elencare tutte le label nuove o al loro rientro in Fortezza, ma vanno ricordate per quanto riguarda l'Italia Add Junior, C.P. Company Undersixteen, Caterpillar, Ciesse Piumini, Karl Lagerfeld, Liu Jo Girl, Marco Bologna, Refrigiwear, Roberto Cavalli Junior, Sergio Tacchini e Tot_Au197sm, solo per citarne alcune.



Tra i settori più innovativi spiccano Apartment dall'impronta sofisticata ed esclusiva, con realtà come Amelie et Sophie, Pèro, Pom d'Api, Stella Jean, Belle Enfant e Caramel, e #Activelab che si sposta agli Archivi e schiera, tra gli altri, Acbc, Loud Apparel, Barn of Monkeys, Nununu e Two in a Castle.



Anche The Nest, vetrina delle collezioni indipendenti messa a punto in collaborazione con Little Pop Up Berlin, trasloca agli Archivi, mandando alla ribalta Apocalypto Kids, Coco Au Lait, Hannah & Tiff, I Marmottini, The Campamento, The New Society e Upa.



La moda green è di casa all'interno di EcoEthic, al piano terra del Padiglione Centrale, rappresentata da Dear Eco, Filobio con il suo "albero dei messaggi" allestito nello stand, Iobio, Naturapura e altri.



Le proposte più sperimentali sono l'anima di KidzFizz: al Padiglione Medici si alza il sipario su Agata e la Tempesta, Bandits London, Bjanko, Eepple, Lala, Le Mu, Ledum, Me in Wien, Nupkeet 1946, Oscar et Valentine, eccetera.



Sempre più ricco e articolato il pianeta lifestyle, cui vengono dedicati Fancy Room - al piano inferiore del Padiglione Centrale, con un un numero quasi raddoppiato di espositori, da 44 a 73, tra cui il progetto di comunicazione su arte e design Unduetrestella -, le pareti-installazione Editorials tra cui la nuova The Great Wall...of Fun e The Extraordinary Library in sinergia con la Bologna Children's Book Fair



Ancora la Bologna Children's Book Fair, insieme alla Bologna Licensing Trade Fair, a fianco di Pitti Immagine per dare vita a Nice Licensing: un ponte tra il mondo del childrenswear e quello dei personaggi più amati dei cartoon - dagli Angry Birds ai Pokémon - al Cavedio del Padiglione Centrale.



A proposito di idoli dei piccolissimi di ieri e di oggi, il progetto Fashion Comics, ideato da Alessandro Enriquez per Pitti Bimbo, prende questa volta spunto da Hello Kitty, la gattina di Sanrio che celebra i primi 45 anni ispirando le capsule di Monnalisa, Melissa e Mc2 Saint Barth.



Enriquez è anche l'artefice di Kid's Evolution, in cui gli stilisti dell'adulto si mettono in gioco nel campo delle piccole taglie. Stavolta tocca ad Arthur Sleep, Leontine Vintage, Lunapuna, Mimidà e Stma Stefania Marra.



Numerosi gli happening fuori e dentro la Fortezza da Basso. Tra gli appuntamenti di domani, 17 gennaio, da segnalare i 60 anni di Barbie alla Polveriera, con una mostra celebrativa e una capsule firmata da Patrizia Pepe (ma si parlerà della fashion doll anche a Villa Favard, in un evento del Polimoda venerdì 18 gennaio), il lancio di Tot_Au197sm, versione under 14 del marchio del Belumbury Fashion Group e la nuova capsule di Vingino con J-Ax, che si presume creerà parecchio buzz intorno allo stand del marchio olandese, visto che il rapper ha assicurato la propria presenza.



Attirerà l'attenzione anche Marina Di Guardo, che leggerà la sua prima fiaba allo Show Box della Fortezza. Per chi non lo sapesse, Di Guardo è la mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni.



Alla voce sfilate, sempre il 17 gennaio la Sala della Ronda apre le porte alla collettiva Children's Fashion from Spain e a Stefania Pinyagina, mentre a salone terminato la serata è appannaggio de Il Gufo alla Leopolda e Monnalisa al Palazzo della Borsa Valori sul Lungarno Diaz, ma anche del Gruppo Daddato al Tepidarium del Roster in via Bolognese.



Il 18 salgono in pedana in Fortezza i brand di KidzFizz e Apartment e viene assegnato il Pirouette's One to Watch Award: un'idea di Pirouette Blog per mettere in luce i designer emergenti. Intanto allo Show Box della Fortezza Csaba della Zorza, food writer e autrice della rubrica Bello e Buono di Style Piccoli, dà consigli su come insegnare le buone maniere ai bambini, intervistata da Chiara Bidoli, direttrice della testata.



Il fuori salone di venerdì prevede una colazione da Emilio Pucci a Palazzo Pucci, per presentare le novità della linea junior e, sempre in mattinata, la presentazione del nuovo atelier di Loretta Caponi, con una zona sul bimbo e il making of della collezione, in via degli Antinori 5/via delle Belle Donne 28/r.



Per la prima volta Pitti Bimbo esce dal perimetro del centro espositivo con KidsLab, progetto di edutainment insieme alle più importanti istituzioni museali fiorentine, che nei giorni della kermesse allestiscono workshop e altre iniziative a misura di famiglia. Sono coinvolti Palazzo Strozzi, gli Uffizi, il Museo Marino Marini, il Museo della Moda e del Costume e la Fondazione Scienza e Tecnica degli Innocenti.



In fiera sono attesi complessivamente 10mila visitatori, tra cui quasi 6.900 buyer, molti dei quali stranieri, anche grazie al supporto di Mise e Ice. Già da sabato 19 gennaio è attiva la versione online di Pitti Bimbo sulla piattaforma business to business ePitti.com: un catalogo con oltre 370 marchi e 2mila prodotti, a disposizione dei compratori internazionali certificati per un periodo di otto settimane.

