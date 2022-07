e.f.

Mentreè al suo ultimo giorno di fiera in Fortezza da Basso,pubblica un bilancio intermedio del distretto pratese dei filati, che accorpa 80 aziende produttrici (escluse le filature conto terzi) e occupa 1.500 addetti.Nel primo trimestre 2022 la produzione ha segnato un incremento del 27,8%, rispetto allo stesso periodo del 2021 e un aumento del 9,8% rispetto al quarto trimestre 2021, come emerge da indagini e stime interne dele da dati. Se si confronta il trend del primo quarter con la media del 2019 emerge un +12,5%.Il periodo gennaio-marzo beneficia di un aumento del 42,1% dell’export rispetto all’analogo periodo del 2021 e di un +4% rispetto allo stesso periodo del 2019: un segnale incoraggiante, se si pensa che le vendite all’estero rappresentano il 55% del fatturato dei produttori di filati per maglieria (una quota inferiore per i filati da tessitura, assorbiti per lo più dal mercato interno).In Europa lo scorso anno il maggiore cliente è stato la Germania con una quota pari al 10,2% del totale, seguita dalla Romania (produttore di maglieria per importanti brand) con il 9,8%. La Francia le distanzia con il 5,4%. Tra i buyer extraeuropei spiccano Hong Kong e Cina che insieme totalizzano il 15,9% (somma rispettivamente del 8,7% e del 7,2%).Il settore dimostra quindi di avere ampiamente recuperato quella quota del 25% del fatturato che aveva perso nel 2020 e, secondo i ricercatori, è presumibile che il valore della produzione per la fine di quest’anno possa superare i 620 milioni totalizzati nel 2019 pre-pandemia (nella foto, alcuni filati in cotone bio di).