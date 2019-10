Thindown tessuto di piuma made in Italy, brevettato da Nipi - Natural Insulation Products - partecipa a Lineapelle 97 in due versioni.

Nell’Innovation Square, hub che promuove le eccellenze del sistema moda e delle manifatture del futuro, è entrato a far parte del progetto Moda Futuribile di Dyloan Studio, che ha scelto il Thindown nella versione Recycled 45 grammi, con piuma e tessuto di contenimento totalmente riciclati. Per l’occasione ha concepito “Coffee Machine”: una macchina da caffè rivestita con l’innovativo tessuto. Invece in collaborazione con il designer di prodotti tessili Tamar Nix è materia prima di “Malva Stool” uno sgabello imbottito.

Presso il proprio spazio espositivo al Padiglione 11P (stand K21, K23) la toscana Benericetti specializzata nella produzione e trasformazione di pellami, propone una finitura speciale del tessuto.

Il Thindown, è già utilizzato in diversi ambiti: fashion, ski & outdoor, active sport, sportswear, accessories, home, footwear, military equipment, home acustic insulation e automotive.

Nel suo percorso di crescita ha ottenuto la certificazione Rds: Responsible Down Standard che garantisce la tracciabilità della materia prima e il certificato Standard 100 by Oeko-Tex nella Classe I.