Expo Riva Schuh e Gardabags, saloni rispettivamente delle calzature e delle borse che solitamente si svolgono a Riva del Garda, torneranno in scena dal 16 al 19 gennaio 2021 con un format digitale, vista l'impossibilità di organizzare eventi fisici.



Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, parla di una Home Edition, studiata per salvaguardare relazioni e business.



"Il nostro dna - dice - è da sempre quello di offrire una piattaforma globale di incontro, scambio e aggiornamento per il settore. Facendo leva sul know how maturato in tanti anni, l'edizione di gennaio continua la nostra mission, esplorando nuove possibilità di fare business, oltre i limiti fisici del tempo e dello spazio".



Si tratta, come sottolinea Pellegrini, "dell'inizio di un lungo percorso di evoluzione, pensato per fornire a tutti i professionisti inedite forme di networking, formazione e condivisione di contenuti, anche in questo particolare momento".

Tra gli strumenti sviluppati per ottimizzare i touchpoint tra aziende e buyer, Expo Riva Schuh e Gardabags offriranno un catalogo espositori potenziato e un marketspace accessibile da desktop e mobile, pratico e intuitivo.



Verrà inoltre rafforzata l'Area Riservata Espositori ed è stata lanciata un'Area Riservata Visitatori, per favorire spazi di relazione diretta e percorsi personalizzati.

Dal 16 al 19 gennaio sarà inoltre disponibile in live streaming Expo Riva Show - The shoe connection: un programma di talk show, presentazioni e testimonianze su case history di successo.

Questa special edition all’insegna di network, business ed edutainment rimarrà online anche una volta terminata la quattro giorni.