Anche le calzature, una volta arrivate al loro “fine vita”, possono avere una seconda chance invece che finire in discarica. In questa direzione va il nuovo progetto di, azienda veneta specializzata nella produzione di calzature per la montagna e le attività outdoor, che in qualità di coordinator di un consorzio di varie realtà internazionali avvia la prima fase dell'iniziativa Life Re-Shoes.Circa 50 punti vendita della rete distributiva Scarpa in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige sono pronti, nei prossimi giorni, a diventare "Re-shop” e fungere da punti di raccolta di scarpe usate del modello, prodotto iconico del brand di Asolo nel segmento dell’urban outdoor.L’obiettivo della campagna è raccogliere, entro la fine dell’anno, 15mila paia di calzature, che entreranno in un sistema di riciclo virtuoso e porteranno alla realizzazione di altrettante paia, con un range di utilizzo di materiale riciclato nel nuovo modello tra il 50 e il 70%.L’iniziativa - che beneficia di un finanziamento nell’ambito del programma Life dell’- prevede entro il 2026 la produzione e messa in commercio di un nuovo modello a marchio Scarpa, realizzato tramite una procedura che consente di ricavare materie prime seconde dalle calzature used e da scarti di produzione, per creare una nuova generazione di prodotti riciclati di alta qualità, diminuendo così lo smaltimento e l'uso di materie prime vergini e mirando ad azzerare i rifiuti post-lavorazione.Grazie a tale processo si punta a una riduzione, rispetto ai processi standard, del 52,4% di emissioni di gas serra, del 50% dell’impiego di sostanze chimiche, del 65% di consumo di acqua, del 54,5% di energia.Oltre ai punti vendita attivi da metà aprile, la rete di “Re-shop” si estenderà a maggio alle altre regioni italiane e ai rivenditori Scarpa in Francia, Austria e Germania, per un totale di circa 250 negozi in tutta Europa.Sarà inoltre possibile consegnare il proprio modello di Mojito presso il factory store dell’azienda nella sede di Asolo, mentre alla fine di aprile, prima e durante la, storico evento podistico che ogni anno accoglie migliaia di appassionati sui sentieri trevigiani, verranno allestiti speciali contenitori in cui poter consegnare le calzature.Attraverso il sito web di Scarpa si potrà poi tracciare il percorso di riciclo delle calzature dopo la consegna, tramite un apposito codice che verrà fornito a chi parteciperà al progetto.

a.t.