Dopo il recente annuncio di Marco Bizzarri circa il ritorno di Gucci nel calendario ufficiale di Milano Moda Uomo, è di oggi la notizia riguardante le coordinate del prossimo show dedicato alla Cruise 2024, che riporta la griffe di Kering nel tradizionale schedule del fashion system.

Nel 2020, lo ricordiamo, l’ex direttore creativo Alessandro Michele aveva deciso di abbandonare il rituale delle stagionalità e delle sfilate per ritrovare una nuova cadenza, assegnando a ogni collezione un nome.

Ora il cambio di rotta: «Ritorneremo a sfilare rispettando il calendario regolare della moda – aveva dichiarato Bizzarri lo scorso ottobre- . Faremo l’uomo a gennaio e la donna a febbraio a Milano e poi la cruise. Poi ci saranno gli show di giugno e settembre. Siamo molto contenti di tornare a questa formula».

Lo show dedicato alla Cruise 2024 si terrà il prossimo 15 maggio in Corea del Sud, celebrando così il 25esimo anniversario della maison nel Paese, dove ha aperto la sua prima boutique monomarca nel 1998.

Proprio a Seul la griffe di Kering aveva in programma, lo scorso primo novembre, la replica della sfilata “Cosmogonie”, andata in scena in Puglia a maggio: evento poi annullato all’ultimo momento a causa del tragico incidente che nella notte del 29 novembre costò la vita a oltre 150 persone.

Anche se in quell’occasione la sede per lo show era il Gyeongbokgung Palace, non si sa se la Cruise 2024 avrà come cornice questo edificio storico, simbolo della capitale della Corea del Sud. Per il momento la location è ancora top secret.

Certo è invece che a portare avanti il design di Gucci, dopo l’uscita di scena di Alessandro Michele, sarà il team interno del marchio, almeno fino a quando non sarà decisa la nuova organizzazione creativa. E su questo ancora tutto tace.