Con la nuova ondata di infezioni da Covid in Cina, l'effetto a catena sulle imprese starebbe accelerando. Come riporta, dall'epicentro originario nel Nord, compresa la capitale Pechino, le infezioni si stanno diffondendo in tutto il Paese e i casi stanno ostacolando la forza lavoro nelle zone di produzione, compreso il delta del fiume Yangtze, vicino a Shanghai.Secondo un'organizzazione imprenditoriale internazionale che opera in Cina, le imprese del commercio al dettaglio e dei servizi finanziari sono state duramente colpite dalla carenza di personale e le manifatture non sarebbero da meno.«Retailer e clienti sono in grave difficoltà. A causa della malattia il personale disponibile a lavorare è limitato, quindi molti dei nostri retailer di grandi dimensioni non stanno nemmeno aprendo le porte», ha dichiarato, direttore generale delCon l'interruzione dei test di massa, dopo che questo mese il Grande Paese ha bruscamente abbandonato la sua politica zero-Covid, i dati ufficiali non rilevano più in modo affidabile il numero di nuovi casi.A quanto risulta attualmente, la nazione guidata daha riportato solo 5.241 decessi da Covid-19 dall'inizio della pandemia. Alcune stime, tuttavia, prevedono che l'ondata che sta attraversando il Paese potrebbe infettare fino al 60% degli 1,4 miliardi di abitanti della Cina. «Il conteggio dei casi sta iniziando a salire al di fuori delle grandi città, il che significa che il virus si sta spostando e che assisteremo a ulteriori disagi», ha dichiarato Fraser.In novembre la produzione industriale e le vendite al dettaglio della Repubblica Popolare hanno registrato le peggiori performance in sei mesi. Le vendite al dettaglio sono scese del 5,9% su base annua, in un contesto di ampia debolezza del settore dei servizi, mentre la produzione automobilistica è crollata del 9,9%, rispetto al +8,6% di ottobre.Lo scorso venerdì, tra i leader nella produzione di chip per automobili, ha sospeso la produzione per alcuni giorni nel suo stabilimento di Pechino, a causa di infezioni. «In un paio di casi le aziende hanno chiuso totalmente gli impianti o hanno ridotto parte della produzione - ha dichiarato il presidente della-. Il sistema cinese del "ciclo chiuso", dove i dipendenti sono isolati dal mondo esterno e su cui si sono basate molte fabbriche cinesi durante l'era zero-Covid, sta cominciando a crollare, a causa dell'insorgere di infezioni nella forza lavoro».Un dirigente di una grande azienda automobilistica ha dichiarato che mantenere i lavoratori con competenze specialistiche in fabbrica, in un contesto di aumento dei casi, è solo uno dei problemi da affrontare: «Se gli autotrasportatori hanno problemi, le merci non possono essere consegnate alle fabbriche, le fabbriche non possono portare le auto ai negozi e l'intera catena industriale ne risente».La posizione della Cina, come ingranaggio chiave nella catena di approvvigionamento globale e come motore delle vendite di molte aziende di beni di consumo, significa che ulteriori colpi alla produzione e alla domanda dei consumatori si faranno sentire ben oltre i suoi confini. Il blocco prolungato di Shanghai nei mesi di aprile e maggio ha provocato disagi alle supply chain di multinazionali comeedPer ora l'impatto è in parte limitato dalle difficoltà economiche in altre parti del mondo, che hanno intaccato la domanda di prodotti cinesi. «La riduzione della domanda di beni di consumo negli Stati Uniti e in Europa nasconde probabilmente una parte dell'impatto», ha dichiarato, responsabile per l'Asia delladi Shanghai, produttore a contratto di una serie di prodotti di consumo.A favore delle manifatture, che nei prossimi mesi potrebbero vedere una percentuale sempre maggiore di lavoratori colpiti da infezioni, c'è la festività del Capodanno lunare, durante la quale molte fabbriche resteranno chiuse per almeno un mese, mentre i lavoratori torneranno nelle loro città di origine.Secondo un recente studio delCnn, l'uscita della Cina dalle restrizioni potrebbe causare circa 960mila decessi.