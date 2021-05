New entry per la showroom Casile&Casile Fashion Group, che ha siglato un accordo di collaborazione con Sinv per la distribuzione delle collezioni ready-to-wear uomo e donna del brand Bikkembergs.

Le aree che verranno gestite da Casile&Casile saranno Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

Con questo inserimento, come spiega Francesco Casile, «Casile&Casile aggiunge al suo mix di brand collezioni sport-chic che vanno ad arricchire e a completare la proposta merceologica destinata ai propri clienti, adeguandosi all’evoluzione del mercato».

Fondato nel 1986 da Dirk Bikkembergs, membro del gruppo di stilisti di avanguardia conosciuti come i "Sei di Anversa”, Bikkembergs deve il suo successo al mix tra moda e influenze sporty, con la creatività a fare da filo conduttore.



Nella foto, Francesco Casile e la figlia Alessia



