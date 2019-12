Nuovo format per Slowear, che fa il bis a Milano con l'insegna Solferino18, un concept store di 100 metri quadri in chiave lifestyle, che abbina moda e design con uno servizio di caffetteria e con un bar aperto in orario serale. Un approccio al retail in chiave esperienziale, che vede entrare in gioco i brand in capo al gruppo e una selezione di etichette internazionali.

Il punto vendita si aggiunge alla boutique Slowear già attiva nella via milanese, allo stesso numero civico, ma con ingressi separati. Un bis che non è un doppione, bensì una formula diversa.

Oltre ai marchi di casa, Incotex, Zanone, Glanshirt, Montedoro, presso il punto vendita si possono acquistare anche i capi di una selezione di label come l'abbigliamento tecnico di Arc'Teryx, le scarpe di Roa, l'athleticwear di Isaora, gli zaini di Mismo e le lampade di Tom Dixon.

Durante il giorno il negozio offre servizio di caffetteria all day e la sera dopo la chiusura, dalle 19 alle 21,30, si trasforma in un mixology bar con una scelta di spirit e drink serviti con una proposta di menù particolare.

L'offerta prevede etichette italiane come RivoGin e Giass Gin, la vodka toscana Vka, i vermouth di Silvio Carta e Oscar697 e una proposta di vini di Terra Moretti. Infine c'è un Franciacorta bar dove è possibile di degustare le diverse tipologie ed etichette sotto questa denominazione.