Nel contesto del rinnovamento step by step del flagship newyorkese al 611 Fifth Avenue at 50th Street, Saks Fifth Avenue ha aperto al sesto piano un mega spazio dedicato alle scarpe maschili, che ospita su circa 800 metri quadri oltre 60 brand del lusso, tra cui una quindicina di new entry. Più di 2mila gli articoli in vendita.



Ogni genere di calzatura uomo di marchi come Balenciaga, Brunello Cucinelli, Dior, Celine, Fendi, Gucci, Givenchy, Alexander McQueen, Off-White e altri si può trovare in quest'area, dotata di una postazione destinata alle riparazioni e alla lucidatura, oltre che di un lace bar in cui customizzare i lacci. A disposizione della clientela 30 style advisor multilingue.



Sono previsti eventi per animare lo store in store, tra cui l'8 agosto la presentazione delle sneaker Puma by Alexander-John.



«Questa sezione, una delle pietre miliari della Grand Renovation dell'avamposto a New York City (un'operazione da 250 milioni di dollari, ndr), è solo l'inizio di ulteriori novità nella nostra offerta di menswear, una categoria per noi in crescita nei negozi sia fisici che online. I clienti vivono le scarpe di lusso come porta d'ingresso per l'abbigliamento», ha detto Marc Metrick, presidente di Saks Fifth Avenue.



«Abbiamo creato una delle più grandi destinazioni nel Paese nel suo genere - ha aggiunto la chief merchant Tracy Margolies - caratterizzata da un assortimento vastissimo e da un servizio senza precedenti. Una nuova shoe experience che rappresenta efficacemente il punto di vista fashion di Saks Fifth Avenue. Il focus è sui concetti di individualità, customizzazione e facilità di acquisto».



Il layout è stato curato dal team di Saks insieme allo studio Highland Associates. Tra i materiali spiccano il metallo brunito e la pietra, per l'imponente scalone che collega il sesto e il settimo piano, nell'ottica di una customer experience al maschile senza soluzione di continuità.



L'ambiente è contraddistinto da un'ampia area centrale con sedute, sovrastata da lampadari, e da colonne ricoperte di specchi in una tonalità blu scuro dégradé.



Il prossimo passo della Grand Renovation di Saks Fifth Avenue sarà svelato a settembre e riguarderà la gioielleria, all'interno di The Vault.





a.b.