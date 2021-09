a.b.

Sensazioni positive dal mercato interno relativamente ai consumi di agosto 2021, rapportati allo stesso mese del 2020, con l'eccezione della moda, ancora in difficoltà.Dalle rilevazioni dell'Osservatorio permanente diemerge che, a fronte di un +20% della ristorazione e di un -0,2% del non-food, abbigliamento e accessori arretrano del 10%, pesando sulla performance complessiva, che comunque indica una sostanziale stabilità (-1%).Resta il ritardo complessivo dell'11% rispetto all'agosto 2019, mentre sull'anno progressivo si parla di un +8% sul 2020 e di un -32% sul 2019.Sempre sull'anno progressivo si evidenziano il +22% del non food, il +7% della ristorazione e il +3,5% della moda vs. il 2020. Il confronto con il 2019 vede il non food cedere il 5%, la ristorazione addirittura il 42% e la moda un non trascurabile 34%.Tornando ad agosto, si assiste alla contrazione del 4% delle high street, mentre le altre località progrediscono del 13%. I negozi ubicati in aree metropolitane mettono a segno un +18%, quelli fuori un +9%.In difficoltà (-9%) centri commerciali e outlet, che invece a luglio avevano avuto una boccata di ossigeno grazie ai saldi (+11%). Nel benchmark sul 2019 le città di provincia e le zone periferiche sono positive vs. il 2019 (+1%).«Ciò potrebbe ricondursi all'effetto vacanze - osservano gli esperti di Confimprese-EY - o più in generale alla ritrovata voglia dei consumatori di tornare a spendere, cosa non ancora percepita nel 2020, a pochi mesi dall'apertura dei centri commerciali».Continua l'impasse del travel, che arretra del 7% sul 2020 ma ben del 44% sullo stesso mese del 2019 e del 58% sul progressivo anno.L'analisi per aree geografiche premia il Sud (+3% sul 2020 e solo -1% sul 2019). Non male il Nord Est (+0,4%). In riduzione del 5% il Nord Ovest e dello 0,8% il Centro.«Agosto 2021 chiude leggermente sotto rispetto a un anno fa, ma va detto che lo stesso mese del 2020, con un -10% vs. il 2019, era stato il migliore dell'anno da inizio pandemia - tira le somme Mario Maiocchi, direttore del Centro studi retail di Confimprese -. Inoltre, nei mesi successivi si era assistito a un forte rallentamento, con un quarto trimestre a -43%».«Anche nel 2021 - continua Maiocchi - agosto si connota per il momento come il mese con il miglior recupero verso il 2019 (-11%), rispetto a un -32% sul progressivo anno. Se questa accelerazione dovesse mantenersi, potremmo chiudere il 2021 in netto miglioramento a due digit rispetto al 2020 e con un gap quasi dimezzato sul 2019».In sintesi, le perdite rispetto al periodo pre-pandemico sono sempre pesanti, ma si prospettano cieli più sereni., Consumer Products and Retail Sector Leader di EY Italia, sottolinea che «le high street delle città più importanti registrano un +20% sul 2020 e ancora più positivo è il trend delle altre località (+48% vs. agosto 2020 e +2% vs. agosto 2019). Performance spinte in particolare dai consumi nelle aree metropolitane, un segno che si è tornati a consumare fuori casa nei centri cittadini».Tra le regioni, la Lombardia incassa un -2%, ma Milano è in rimonta: agosto 2021 viene archiviato con un +29%, mentre per esempio Roma si limita a un +4% e Napoli e Venezia perdono rispettivamente il 4% e il 3%.Nella foto, Galleria Vittorio Emanuele a Milano