«L’AI generativa? Presenta rischi, ma meglio concentrarsi sulle opportunità». Così Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, nel corso della presentazione dello studio AI 4 Italy: Impatti e prospettive dell’Intelligenza Artificiale Generativa per l’Italia e il Made in Italy, realizzato dalla stessa Microsoft insieme a The European House-Ambrosetti.

A illustrare la ricerca anche Giorgio Metta (direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, uno degli Advisor scientifici dell’iniziativa) e Corrado Panzeri (partner di The European House-Ambrosetti), con l’obiettivo di capire l’impatto dell’AI sul nostro Paese e le sue imprese, partendo dal “censimento” di 23 tipologie diverse di casi, distribuiti su 15 settori economici e otto tipologie di processi aziendali.

Nella Penisola tra i settori più maturi nell’utilizzo dell’AI (già usata da una realtà su due, con il 70% degli intervistati che afferma di avere riscontrato vantaggi di produttività) c’è il manifatturiero e gli ambiti che traggono maggiori benefici dal suo utilizzo sono la R&S, la progettazione e la gestione della supply chain.

Uno dei dati che colpiscono di più è che l’AI generativa, a parità di ore lavorate, sarebbe in grado di produrre fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto l’anno, pari al 18% del Pil nazionale. E a parità di valore aggiunto generato «libererà 5,4 miliardi di ore, che corrispondono alle ore lavorate in un anno da 3,2 milioni di persone».



A questo proposito si legge che «dato che l'Italia entro il 2040 perderà circa 3,7 milioni di occupati, un numero che contribuisce con gli attuali livelli di produttività a creare circa 267,8 miliardi di valore aggiunto, le nuove tecnologie consentiranno di mantenere invariato lo stesso standard di benessere economico».

Il rovescio della medaglia sono i rischi etico-sociali. Per questo «non si può che sviluppare un approccio responsabile, caratterizzato da trasparenza, affidabilità, sicurezza ed equità». Tra le principali barriere, inoltre, vengono indicate le competenze e le preoccupazionu su privacy, sicurezza e affidabilità.



Secondo lo studio, per cogliere i benefici stimati dal modello di impatto (il 18% del Pil come si diceva) è fondamentale accelerare la digitalizzazione di oltre 113mila Pmi nazionali, con «uno sforzo senza precedenti».



«Ma questo treno - sostiene Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House-Ambrosetti - non si può perdere. Occorre lavorare sulle competenze digitali dei lavoratori e sulla trasformazione digitale delle imprese».



Sulla stessa lunghezza d'onda Giorgio Metta: «È necessario investire in maniera energica e tempestiva, per non farsi cogliere impreparati di fronte a questa nuova rivoluzione produttiva e sociale. L'Italia deve fare investimenti in ricerca, formazione e innovazione, per creare un ecosistema pubblico-privato in grado di colmare il gap con l'agguerrita competizione internazionale».

La foto di apertura è di Gerd Altmann da Pixabay