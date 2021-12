a.b.

Dopo il pre-seed round del 2020,ha ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro, guidato dal VC tedesco, per il quale il partner e managing directorsarà il reference partner del portale di e-commerce, fondato nel 2019 da(nella foto) e dedicato alle eccellenze del made in Italy.Tra gli altri investitori spiccano i nomi di, già coo di, tramite il veicolo(fondato con altri top manager ex Yoox),(guidato da) e "business angel" come, ex ceo diL'iniezione di capitale servirà innanzitutto a sostenere la crescita della piattaforma B2B, lanciata nel 2021 per connettere le aziende artigiane del lusso con le boutique internazionali indipendenti, mettendo a loro disposizione strumenti tecnologici avanzati e l'AI per agevolare i loro flussi di lavoro, dalla gestione degli ordini all'automazione delle spedizioni, della fatturazione e della personalizzazione dei prodotti.«Mirta e i suoi investitori - si legge in un comunicato - scommettono su un futuro in cui i piccoli business domineranno l'era post pandemica, trainati dalla spinta del "support local" e dalla loro capacità innata di adattarsi al cambiamento».Ciro Di Lanno e Martina Capriotti sono convinti che «Luxury will be made by people», artigiani esperti e proprietari di negozi che riusciranno a globalizzarsi, pur mantenendo la propria natura locale e personale.«Mirta Wholesale - prosegue la nota - crea l'opportunità per i piccoli business e i punti vendita locali di crescere in questo periodo storico. Nonostante il Covid-19, Mirta ha già superato i 5 milioni di euro di fatturato nel 2021 e, con i nuovi finanziamenti, punta a raddoppiare i livelli di crescita nel 2022, raggiungendo 2.500 artigiani sulla piattaforma B2B entro la fine del prossimo anno».Secondo i fondatori di Mirta, nel cui panel figurano a livello B2C 200 artigiani, «i consumatori dell'alto di gamma stanno andando in una direzione sempre più etica e consapevole. Con questo seed round saremo in grado di supportare i veri protagonisti del made in Italy, ossia i piccoli business che rappresentano la spina dorsale della nostra economia».«In Mirta vediamo un grande potenziale nei nuovi business model B2B - interviene Florian Reichert - e crediamo fortemente che la missione dell'azienda rappresenti il futuro del lusso nella moda».