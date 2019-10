Inditex ha scelto Como per la prima apertura internazionale di for&from, insegna che in Spagna conta già 14 punti vendita. Il progetto rientra nelle iniziative sociali del gruppo iberico, il cui obiettivo è l’integrazione lavorativa di persone con disabilità.

Il nuovo negozio di via Indipendenza, una delle arterie commerciali della città lariana, è gestito dall’organizzazione senza scopo di lucro Cometa e offre una selezione di calzature e accessori uomo, donna e bambino di stagioni precedenti di tutti i marchi del gruppo a prezzi ridotti.

«Siamo molto emozionati per il lancio di questo progetto», ha dichiarato il ceo di Inditex Pablo Isla in un intervento video, presentato nel corso dell'evento di inaugurazione del negozio di 270 metri quadrati su tre piani, a cui ha preso parte anche il sindaco di Como Mario Landriscina e l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, Melania De Nichilo Rizzoli.

«Portiamo for&from in Italia, con la volontà di continuare a lavorare con Cometa in diversi progetti futuri - ha proseguito Isla -. Sono sicuro che sarà un successo». D'altronde, questa iniziativa è già un successo in patria, dove for&from genera un fatturato di 12 milioni di euro (+27% sull'anno precedente) e utili per 1,4 milioni (+33%) e dà lavoro a 209 persone con disabilità, 12 delle quali a Como (nella foto).

«Questo è un progetto sostenibile socialmente - conferma Lorenzo Marcheselli, a.d. Inditex Italia - ma che vuole essere anche sostenibile dal punto di vista economico. Gli utili ottenuti vengono investiti integralmente nei progetti sociali di Cometa. In questo modo, la struttura diventa uno spazio commerciale di riferimento per l’inclusione, l’accessibilità e l’eliminazione di barriere».

Ma per Inditex il lancio di for&from segna anche in Italia l'inizio di un nuovo percorso in chiave inclusiva. «Per il momento - prosegue Marcheselli - non abbiano ancora previsto nuove aperture con questa insegna, ma ci piacerebbe svilupparne di altre. Ma quello che ci sta più a cuore è mettere a frutto questa esperienza, da cui possiamo apprendere come integrare al meglio persone diversamente abili in tutti i nostri punti vendita sul territorio».

Un’altra caratteristica del nuovo spazio di Como è l’assenza di barriere. In tal senso, sono state adottate numerose soluzioni tecniche per adattare lo spazio alle varie disabilità come le etichette in braille, la lettura delle etichette attraverso forme e colori, un arredamento e percorsi adeguati ai clienti con mobilità ridotta.

«Anche questo - conclude Marcheselli - è un aspetto molto importante, che stiamo tenendo in seria considerazione e che vorremmo mettere al centro di tutte le nuove aperture del gruppo».









