in prima linea per il risparmio energetico. Il colosso francese del lusso ha stretto un accordo di durata triennale condi Hong Kong per ridurre i consumi.Il partner cinese si impegna a diminuire l’utilizzo di energia del 18% entro il 2025 nei suoi 100 centri commerciali, soprattutto grazie alla decisione di spegnere le luci dei negozi al di fuori dell’orario di lavoro.Lvmh non sarà da meno: misurerà e monitorerà il consumo di energia nei propri store, oltre a rifornirsi del 70% dei materiali non oltre una distanza di 500 chilometri. Un impegno che fa seguito al suo piano generale sul fronte energetico, annunciato lo scorso 15 settembre, che mira a tagliare i consumi del 10% in tutto il mondo entro ottobre 2023.Lvmh possiede 97 negozi nella Cina continentale attraverso Hang Lung Properties.ha elogiato il gruppo di Hong Kong per aver lavorato in modo collaborativo: «Una realtà che condivide le nostre ambizioni ambientali e la nostra convinzione che le partnership siano un potente motore di cambiamento positivo», ha dichiarato il responsabile immagine e ambiente di Lvmh, aggiungendo che ora stanno cercando di concludere accordi simili anche negli Stati Uniti e in Europa.La firma dell’intesa si è tenuta in occasione di "Life 360 in Stores", evento con cui Lvmh ha premiato alcune maison del gruppo, tra cui, nonché i rivenditori multimarca, per le loro innovazioni nel miglioramento dell’impronta ecologica.Tra i riconoscimenti anche quelli andati a due negozi italiani: aper la sua boutique milanese (marchio vincitore nella categoria) e quello diper l’

