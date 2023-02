Chiusura positiva per i saloni B2B Micam Milano (calzature, nella foto di apertura), Mipel (pelletteria, nella foto sotto), TheOneMilano (haut-à-porter) e Homi Fashion&Jewels (accessori, abbigliamento e gioielli), che insieme hanno accolto oltre 1.800 aziende espositrici e 48.276 visitatori (+25% rispetto alla precedente edizione), di cui circa la metà dall’estero.



A cura della redazione

Le performance migliori sono arrivate, per quanto riguarda gli ingressi dall’Europa, da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna, ma gli organizzatori sottolineano anche gli «ottimi risultati» da Paesi più lontani, come Corea del Sud, Giappone e Kazakistan.Anche le istituzioni non hanno mancato l’appuntamento con le quattro rassegne: a Fieramilano Rho hanno fatto tappa i ministri, il viceministro, i sottosegretarie i rappresentanti delle istituzioni locali, che per l’occasione hanno ricordato l’importanza di fare sistema tra i vari comparti protagonisti delle manifestazioni, puntando sull’inimitabilità del made in Italy e la centralità del ruolo della formazione e sottolineando inoltre quanto l’Italia - e soprattutto Milano - beneficino del turismo internazionale legato alla moda.Tra i numerosi appuntamenti di approfondimento su argomenti d’attualità che hanno costellato le giornate dei saloni ha riscosso particolare successo l’evento. Un incontro che si inserisce in un ampio percorso sul tema, portato avanti dalle associazioni di categoria confederate in Confindustria Moda. Sempre alta anche l’attenzione ai giovani.I prossimi Micam Milano, Mipel e TheOneMilano si terranno dal 17 al 20 settembre, mentre Homi Fashion&Jewels si svolgerà dal 15 al 18 settembre. La location sarà come di consueto Fieramilano Rho.