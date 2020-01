Il salone degli accessori moda, bijoux e gioielli Homi Fashion&Jewels, on stage dal 15 al 18 febbraio a Fiera Milano Rho in contemporanea con Micam e Mipel, debutta con il suo primo roadshow, a Palermo il 9 gennaio presso l’hotel Eurostars Centrale Palace: un luogo di confronto con buyer, retailer e imprenditori della regione.



Una scelta tutt’altro che casuale, questa: infatti la Sicilia, secondo i dati Istat riportati dagli organizzatori della manifestazione milanese, è tra le regioni italiane ad avere registrato nel 2018 una crescita dell'export del +15%, oltre a un aumento del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese.



Proprio il capoluogo siciliano si è distinto dalle altre province grazie a un +54% del fatturato legato alle esportazioni, con i Paesi Bassi, seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia, in pole position.



La gioielleria, gli orologi e la bigiotteria costituiscono, in particolare, il 20,5% dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo, che in Italia è al 24esimo posto tra le province esportatrici. Le destinazioni sono state in particolare Hong Kong, la Polonia e la Lituania. Si attesta invece al 17% la percentuale relativa agli articoli in cuoio e alla pelletteria.



La manifestazione si presenterà a febbraio con format rinnovato e un layout non più suddiviso in categorie merceologiche, ma in quattro percorsi di visita strutturati in base alle esigenze del visitatore e al suo target finale: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery, distinti per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo. Al loro interno queste aree presenteranno spazi speciali, ispirati a specifiche tematiche o a proposte particolarmente originali e innovative.



Focus anche su workshop, sfilate, talk e momenti d’incontro, in collaborazione con docenti ed esperti, che forniranno contenuti dedicati alla scoperta delle nuove tendenze. Lo spazio ispirazionale Trends, inoltre, che proporrà attraverso un particolare concept visivo stili, atmosfere e tendenze del mercato, offrendo ai visitatori spunti per la ricerca di novità e opportunità di business.