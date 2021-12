Primo anniversario per il flagship di Victoria's Secret, 2mila metri quadri in Galleria del Corso a Milano: un traguardo festeggiato ieri, 15 dicembre, con un cocktail event natalizio dedicato alla stampa.



Il negozio, frutto della partnership avviata sei anni fa con Percassi (franchising partner del brand americano anche per Spagna e Francia e, in futuro, Portogallo) è il primo punto vendita full assortment nel capoluogo lombardo, con un'affluenza non solo al femminile ma anche di uomini, che rappresentano il 20% degli ingressi. Tra le novità di questi giorni la collezione Holiday 2021-Mad for Plaid, fatta di capi ultrasoft in flanella, bra, accessori cozy, pigiami.



Sono tre gli store full assortment nel nostro Paese, integrati da due Victoria's Secret Full Assortment Outlet e da 13 spazi dedicati a Beauty&Accessories, come ha ricordato Vera Bortolato, general manager di Percassi Retail, che ha anche annunciato nuovi opening nella Penisola, a partire da Torino.



Sembrano lontanissimi i tempi in cui il brand era associato ad "Angeli" come Tyra Banks, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio: le nuove muse sono Megan Rapinoe (attivista Lgbtqia+), la giornalista Amanda de Cadenet, la modella ed ex rifugiata Adut Akech, l'attrice Pryianka Chopra e la campionessa mondiale di sci acrobatico Eileen Gu. Recenti gli ingressi in questo "collettivo al femminile" di Hailey Bieber e Bella Hadid (nella foto).



L'obiettivo dichiarato è «avere un impatto positivo sulla vita delle donne», anche attraverso collaborazioni e altre iniziative. Tra queste spiccano le recenti partnership focalizzate su due progetti: il primo è Victoria's Secret Collective, di cui fanno parte prodotti definiti «rivoluzionari», insieme a contenuti coinvolgenti e di ispirazione; il secondo è il Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers, realizzato insieme a Pelotonia per finanziare la ricerca nei trattamenti e nelle cure dei tumori femminili. Attualmente Victoria's Secret conta oltre 1.600 vetrine a livello internazionale.







