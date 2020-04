a.b.

Cresce la preoccupazione da parte di commercianti, ristoratori ed estetisti sulle date della riapertura annunciate nei giorni scorsi daper la Fase 2.Stasera è previsto in tutta Italia un flash mob, di cui a partire dalle 21 saranno protagonisti soprattutto i titolari di bar e ristoranti, ma che prevedibilmente coinvolgerà anche negozi appartenenti ad altre categorie merceologiche, a partire dall'abbigliamento.I punti vendita alzeranno simbolicamente le saracinesche e accenderanno le luci, per esortare il Governo a tornare sui propri passi: allo stato attuale, come è noto, la Fase 2 prevede che il commercio al dettaglio riparta il 18 maggio, anziché l'11 come si pensava, mentre per parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti si parla del primo giugno.Intanto, presidente di, fa il punto della situazione in un'intervista a Il Giorno. Dopo aver presenziato ieri sera con il sindacoe il governatore dellaalla visita di Conte alla prefettura milanese, si scaglia contro l'esecutivo senza mezzi termini."Lo slittamento delle riaperture - dice - provoca insostenibili danni economici, che minacciano imprese e lavoro come mai accaduto in passato"."Non comprendiamo la decisione di far partire prima le filiere industriali e dopo i settori che rappresentiamo - aggiunge -. Il tempo stringe, ogni giorno di chiusura in più è una perdita pesantissima".Sangalli ricorda che, a causa di un lockdown che dura ormai da due mesi, "si è verificata una situazione senza precedenti nella storia economica del nostro Paese, che ha provocato l'azzeramento dei fatturati di intere filiere"."Il nostro ufficio studi - puntualizza - ha calcolato che a marzo la perdita di consumi in Lombardia è stata di oltre 4 miliardi di euro, pari a un calo del 31,2%".A livello nazionale, "se l'emergenza dovesse proseguire oltre l'estate, c'è il rischio concreto di perdere più di 50 miliardi di consumi, di cui quasi la metà solo per alberghi e ristoranti. Ed è già certa la diminuzione, tra marzo e maggio, di oltre 30 milioni di turisti".Le richieste al Governo sono precise: a parte una diversa tempistica dei reopening, servono "crediti agevolati e garantiti dallo Stato, indennizzi e contributi a fondo perduto e uno slittamento significativo delle scadenze fiscali".Il grido d'allarme di Sangalli arriva in concomitanza con quello del numero uno di, che durante un'audizione alle commissioni riunite Finanze e Attività Produttive sul Decreto Liquidità ha affermato che il settore tessile-abbigliamento nel suo complesso rischia di perdere il 30% del fatturato e una percentuale analoga di Pmi, "le quali vanno sostenute con aiuti concreti, per esempio un fondo perduto come ha fatto la Germania".Occorre, secondo Capasa, incentivare il reshoring e portare i finanziamenti per la filiera da 25mila a 100mila euro, ma anche estendere il regime di Patent Box ed elevare le percentuali di credito d'imposta per design, ricerca e sviluppo.Tra le altre richieste la cancellazione per le aziende italiane dell'Iva per l'acquisto delle mascherine, Iva che va detratta per quanto riguarda le donazioni. Devono essere posticipati i termini fiscali e ridotte le aliquote, a cominciare dall'Imu, senza contare la necessità di aumentare il credito d'imposta sugli affitti e ridurre i costi sul retail (nella foto, corso Vittorio Emanuele a Milano domenica scorsa).